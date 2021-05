Una strada chiusa al traffico, per evitare che resti una pattumiera a cielo aperto, non è una soluzione ma una sconfitta. L’illudersi che quattro sbarramenti possano impedire lo scarico illegale di rifiuti in via Toledo a Catania è assolutamente utopistico.

Tant’è vero che le montagne di materiali si accumulano ai bordi della strada ed ora copertoni, vecchi mobili, eternit e materassi invadono le vicine via del Principe e via Stella Polare. Saranno chiuse anche queste nel prossimo futuro? Oppure, visto che lo scarico dei rifiuti non viene fermato, verrà transennato l’intero rione degli Angeli Custodi? Innumerevoli volte, prima come vice presidente della Commissione Comunale al Patrimonio ed ora come Presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania per il Partito Democratico, la sottoscritta Ersilia Saverino ha segnalato il problema chiedendo per quest’area, e per molti altri punti della città a forte rischio discariche, un sistema di videosorveglianza efficace. Progetti mai attuati ed oggi il rione degli Angeli Custodi e il quartiere di San Cristoforo paga un enorme costo in termini di sicurezza, vivibilità e decoro. Blindare la strada non ha assolutamente senso e quella che in origine era stata pensata come una soluzione temporanea oggi, il totale disinteresse delle istituzioni verso questa parte della città, l’hanno trasformata in definitiva con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La volontà dell’intero tessuto sano del territorio è quella di dire basta a questa enorme pattumiera a cielo aperto. Una zona che la notte si trasforma in un bivacco per senzatetto. Bisogna creare un piano di riqualificazione radicale cominciando proprio con l’eliminare le discariche e mettere in sicurezza il sito con telecamere che sappiano cogliere sul fatto i delinquenti che qui scaricano di tutto.

