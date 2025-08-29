Via Verdi, Marsala. modifiche alla circolazione veicolare

Proseguono i lavori di riqualificazione che interessano il waterfront in prossimità dell’ex ACI, che includono anche gli interventi in via Verdi. Qui, i lavori avviati da alcune settimane hanno richiesto una modifica alla circolazione veicolare, disposta dal Comando della Polizia Municipale.

In tal senso, fino al prossimo 12 settembre è stata disposta la chiusura al transito e alla sosta del tratto di via Verdi compreso tra l’incrocio con via Maestro Caimi e la via Avv. Pellegrino. Compete all’Impresa esecutrice dei lavori la collocazione dell’apposita segnaletica, nonchè consentire l’accesso a residenti e titolari di passo carrai.

