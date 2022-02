Viabilità a Palermo: Fasola (Ugl) “Intervenga Esercito per realizzazione bretelle laterali al Ponte Corleone”

“La nostra organizzazione sindacale lancia la proposta di fare intervenire l’Esercito per realizzare a Palermo le bratelle laterali al Ponte Corleone.

Il Genio pontiere dell’esercito è in grado di realizzare il Braccio laterale lungo circa 70 metri”. Così Franco Fasola Segretario responsabile dell’Ugl di Palermo in merito alle gravi criticità del capoluogo regionale trentaseiesimo a livello mondiale per tempo trascorso in fila davanti ad altre auto.

“In direzione Trapani – spiega Fasola – già esistono i punti di appoggio realizzati dalla precedente ditta che aveva iniziato i lavori precedentemente appaltati.

In ogni caso la realizzazione del ponte laterale come già fatto in via Autonomia siciliana consentirebbe lo smaltimento del traffico veicolare nelle due direzioni verso Catania e verso Trapani, alleggerendo in tratto centrale su cui potere eseguir le opere di consolidamento. Piuttosto che assistere al balletto di una Amministrazione incapace di assolvere ai propri compiti”.

“Il coinvolgimento dell’Esercito – conclude Fasola – ridurrebbe positivamente i tempi di realizzazione e cosa più importante eliminerebbe le frustrazioni degli automobilisti costretti a passare ore nei veicoli per entrare ed uscire dalla Città. Il nostro è un appello al buon senso ed alla capacità dell’Esercito Italiano”.

Com. Stam. Ugl