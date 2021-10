Le interdizioni saranno in vigore dall’11 al 20 ottobre 2021 – La III Direzione “Viabilità” della Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito, dall’11 al 20 ottobre 2021, di due tratti delle strade provinciali agricole: i

l primo riguarda la via di collegamento della contrada Malasà, nel Comune di Castroreale, con il Ponte Dinarini, nel Comune di Mandanici, tra il Km. 15+050 ed il Km. 15+350, nel tratto tra Piano Margi e l’innesto con la strada provinciale agricola “’Dinnamare” in località Pizzo Ratteddu, per l’esecuzione delle indagini geognostiche che saranno realizzate dall’11 al 14 ottobre; il secondo tratto ricade nella strada provinciale agricola di collegamento del Ponte Dinarini a Pizzo Mualio, tra il Km. 2+000 ed il Km. 6+000, con inizio della progressiva dal Ponte Dinarini, per l’esecuzione delle indagini geognostiche che saranno effettuate dal 15 al 20 ottobre 2021.

L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità, in ragione delle limitate dimensioni del piano viabile e dell’ingombro della perforatrice che impegnerà l’intera sezione stradale nei punti di indagine.

Le indagini in questione sono relative al servizio attinente all’architettura e all’ingegneria afferente alle prestazioni specialistiche integrative per la progettazione definitiva comprensive di relazione geologica definitiva della valutazione di incidenza, nonché alla esecuzione di indagini geognostiche e rilievi nell’ambito del gruppo di progettazione misto, formato da dipendenti aventi adeguata professionalità e tecnici esterni, inerenti al progetto Panoramica “Castroreale – Monti Peloritani” collegamento e messa in sicurezza – Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Messina FSC 2014-2020 Area tematica 4 turismo e cultura – tema prioritario 4.3 valorizzazione delle risorse naturali – intervento strategico: valorizzazione risorse ambientali.

