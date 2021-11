Viabilità, chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 157 “Tortoriciana“

L’interdizione avrà efficacia dal 25 novembre al 24 dicembre 2021 e interesserà il tratto compreso tra il km. 22+000 e il km. 22+400 circa

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città metropolitana di Messina, diretta dal dott. Salvo Puccio, ha disposto la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 157 “Tortoriciana“, dal km. 22+000 al km. 22+400 circa, dal 25 novembre al 24 dicembre 2021.

L’interdizione è stata disposta per permettere, in totale sicurezza, l’esecuzione dei lavori di disgaggio massi dalla scalpata di monte e la collocazione della rete di protezione e della rete paramassi ad assorbimento di energia.

Il progetto è finanziato per un importo complessivo di 1.300.000 euro e l’impresa aggiudicataria Eredi Geraci Salvatore s.r.l.;

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

– da Longi verso Galati Mamertino, deviazione del transito al km. 21+350 della strada provinciale 157 sulla strada comunale per la contrada San Basilio di Galati Mamertino con reimmissione sulla strada provinciale 157, in corrispondenza della Piazza San Giacomo;

– da Galati Mamertino verso Longi, dalla Piazza San Giacomo, via Roma prosecuzione per la contrada San Basilio e reimmissione sulla strada provinciale 157 al km. 21+350, in alternativa deviazione al km. 24+400 sulla scorrevole per Bivio Due Fiumare – Rocca di Caprileone – strada statale 113.

