Viabilità e sicurezza, la Città Metropolitana pianifica nuovi interventi a San Filippo del Mela

Dalle criticità alle soluzioni: sopralluogo operativo per l’adozione di soluzioni condivise tra enti

Nell’ambito delle azioni programmate dalla Città Metropolitana di Messina per il miglioramento della rete viaria provinciale, prosegue l’impegno dell’Ente in un’ottica di collaborazione attiva con i Comuni del territorio. L’obiettivo è quello di costruire una programmazione condivisa e mirata, capace di affrontare in modo efficace le criticità presenti lungo le principali arterie stradali, attraverso interventi infrastrutturali sostenibili e soluzioni tecniche concertate.

In tale prospettiva, il Direttore Generale dell’Ente, Giuseppe Campagna, ha effettuato un sopralluogo a San Filippo del Mela, accompagnato dal responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, Sergio Castorina.

L’iniziativa, promossa dal Consigliere Metropolitano Libero Gioveni, ha visto la partecipazione del Sindaco Giovanni Pino, del Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Valentino Colosi, della Consigliera Comunale Antonella D’Amico e del tecnico dell’Ufficio Tecnico Salvatore Dipaola.

L’incontro è stato occasione per approfondire alcune criticità segnalate dall’Amministrazione Comunale in diversi tratti stradali provinciali: la strada provinciale 65, nel primo tratto, e la strada provinciale 66b Padure–Botteghelle, che collegano Olivarella a Santa Lucia del Mela; la strada provinciale 66 tra San Filippo centro e Cattafi; e la strada provinciale 67/dir che unisce Archi a Milazzo.

Durante il confronto è stata condivisa la necessità di realizzare opere infrastrutturali, tra cui rotatorie e interventi mirati alla sicurezza, per favorire una mobilità più fluida e sicura tra San Filippo del Mela, Milazzo e Santa Lucia del Mela.

Su proposta del Direttore Campagna, è stato concordato di programmare un tavolo tecnico per definire nel dettaglio le questioni emerse e avviare la fase di progettazione.

Il Consigliere Gioveni ha ringraziato Campagna per la disponibilità, evidenziando il valore di una sinergia istituzionale che risulta fondamentale per affrontare le esigenze dell’Area Vasta.

Campagna ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ritenendola utile per conoscere da vicino le problematiche territoriali.

Compiacimento per l’esito dell’incontro è stato espresso dai presenti, nonché dal Sindaco Metropolitano, Federico Basile, che ha dichiarato: “Questi momenti di confronto diretto con i territori rappresentano una delle leve fondamentali dell’azione amministrativa della Città Metropolitana. La presenza attiva sul campo dei rappresentanti istituzionali e degli uffici tecnici permette non solo di rilevare le criticità in maniera puntuale, ma anche di costruire soluzioni condivise e mirate. Interventi come quelli prospettati nel Comune di San Filippo del Mela, volti a migliorare la viabilità e la sicurezza, sono pienamente in linea con la nostra visione di sviluppo infrastrutturale sostenibile e con la volontà di garantire ai cittadini una rete stradale più efficiente e moderna”.

