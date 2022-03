Viabilità San Cipirello, ok al finanziamento per la manutenzione della SP 102 bis

Caputo (FI): “Investimento da 1 milione di euro, seguivamo il progetto da parecchi mesi”

Palermo: “Finalmente dopo tanto lavoro la Città metropolitana di Palermo consegnerà il progetto di manutenzione della strada provinciale 102 bis, che procede dal bivio della SP4 a Contrada Cerasa, di collegamento con il Parco Archeologico di Monte Jato, per un importo complessivo di 1 milione di euro, di cui 750 mila euro in base al D.M. 49 mentre i restanti 250 mila euro tramite l’accordo quadro Stato/Regione, grazie all’intervento del nostro Assessorato regionale all’economia. Seguivamo l’intervento da tempo. Ringrazio personalmente l’ing. Pampalone della Città metropolitana, così come tutti gli uffici e i tecnici che hanno contribuito alla realizzazione del progetto”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Mario Caputo.

“Inoltre – conclude il Parlamentare – con gli eventuali ribassi d’asta a tali lavori, si potrebbe intervenire – oltre per la strada in questione – anche per ripristinare i collegamenti di accesso ai siti archeologici. Intendo quello del museo D’alia e quello per l’accesso all’area archeologica Monte Jato. Dunque di notevole rilevanza non solo per i residenti, ma anche per la promozione turistica territoriale”.

