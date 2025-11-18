“Viaggiava con la droga in auto. 29enne arrestato dai Carabinieri”

A Roccalumera (ME), un 29enne, catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è stato eseguito nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione del luogo, i quali – nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto nei pressi del locale svincolo autostradale – hanno fermato l’autovettura su cui viaggiava il soggetto.

Quest’ultimo, manifestando un atteggiamento nervoso e insofferente, ha indotto i militari ad effettuare alcuni approfondimenti, eseguendo una perquisizione personale e veicolare e rinvenendo oltre 100 grammi di hashish, nonché 650 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento di attività illecita.

A seguito dell’occorso, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.