Viale Regione Siciliana. Proseguono i lavori alla rete fognaria in corrispondenza della via Belmonte Chiavelli, da oggi cantiere in direzione Trapani

La Polizia Municipale informa la cittadinanza che a partire da oggi, 16 dicembre, al fine di consentire il proseguimento dei lavori di ripristino funzionalità rete fognaria da parte di Amap s.p.a., sarà chiusa al traffico per 72 ore una porzione di carreggiata di un limitato tratto di viale Regione Siciliana, in corrispondenza della via Belmonte Chiavelli (pressi ex rotatoria via Oreto), questa volta in direzione Trapani.

Lungo la carreggiata di viale Regione Siciliana, in direzione Catania, sono già state correttamente completate, come da programma, le fasi 0 e 3. Venerdì scorso, infatti, rispettando il termine di 72 ore di chiusura annunciato, con l’assistenza della Polizia Municipale, il tratto interessato dal cantiere è stato totalmente riaperto al traffico.

Le attività proseguiranno sulla corsia di sorpasso della carreggiata, in direzione Trapani, con la cosiddetta fase 1, “cantierizzazioni e saggi”. Per contenere i disagi alla circolazione ci si limiterà a interessare solo in parte la semicarreggiata di sinistra e, per ragioni di sicurezza del cantiere, la corsia di sorpasso (metri 3) della carreggiata in direzione Catania. Per il primo giorno, si attenderà che il traffico in entrata in città si riduca prima di posizionare il cantiere.

