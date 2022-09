Viareggio, la festa finale dei campioni giovanili italiani in doppio

Viareggio. Avverse le condizioni meteo marine a Viareggio, nessuna regata, classifiche congelate, nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Giovanili di vela in doppio che saluta i vincitori dell’edizione 2022.

La suggestiva cerimonia di chiusura, moderata da Fabio Colivicchi e Paola Zanoni, si apre con il saluto dell’Assessore allo Sport, Rodolfo Salemi “Grazie per aver riempito di sport e gioia le nostre acque. Viareggio è sport a 360° e voi ne siete parte integrante”, seguito dal discorso del Presidente FIV, Francesco Ettorre “Un ringraziamento speciale a voi atleti e alle vostre famiglie che vi danno il sostegno per andare avanti e ai Comitati dei Circoli per l’organizzazione”.

Prende la parola Roberto Brunetti, Presidente del Comitato Organizzatore e Presidente del Club Nautico Versilia “Ringrazio il Presidente FIV, Ettorrre, per l’organizzazione e i Club Velici. Le condizioni meteo non dipendono da noi ma daremo l’anima sempre per organizzare questi eventi”.

Salgono quindi sul palco i Presidenti dei circoli organizzatori, Massimo Bertolani (Presidente Circolo Velico Torre del Lago Puccini), Graziano Vezzoni (Presidente Yachting Club Versilia), Franco Dazzi (Presidente Comitato Circoli Velici Versiliesi), Marco Serpi (Presidente LNI sez. Viareggio). Le parole di Andrea Leonardi, Presidente della II Zona “Fatevi voi un applauso per l’impegno profuso e la vostra disciplina”.

Sale sul palco Alessandra Sensini, D.T. Giovanile “Bello vedervi così numerosi, pieni di grinta e voglia”.

I premiati suddivisi per classi:

420

Under 17

1) Schultze Giulia, Vichi Andrea (Centro Velico 3V)

Under 19

1) Michelini Camilla, Bonifaccio Margherita (LNI Mandello del Lario)

Misto

1) Schultze Giulia, Vichi Andrea (Centro Velico 3V)

Assoluto

1) Michelini Camilla, Bonifaccio Margherita (LNI Mandello del Lario)

2) Schultze Giulia, Vichi Andrea (Centro Velico 3V)

3) Cardi Quan Adriano, Brenna Edoardo (GDV LNI Ostia)

Hobie Cat 16 Spi

Under 16 femminile

1) Dall’Olio Caterina, Di Tillio Camilla (ASD Svagamente)

Assoluto

1) Palumbo Filippo, Merli Gaia (Centro Velico 3V)

2) Tomassi Valerio, Orsolini Eva Maria (Compagnia della Vela Roma)

3) Brociner Andrea, Spota Chiara (Tognazzi Marine Village)

29er

Under 17 femminile

1) Montinari Ludovica, Mazzeo Martina (CV Bari)

Under 17 maschile

1) Berti Pietro, Bellomi Mosè (CV Arco)

Under 19 femminile

1) Montinari Ludovica, Mazzeo Martina (CV Bari)

2) Borsatti Sabrina, Vismara Sofia Luisa (CV Alto Lario)

3) Padovani Elena, Cicogna Alessandra (S.C. Garda Salò)

Under 19 maschile

1) Berti Pietro, Bellomi Mosè (CV Arco)

2) De Murtas Alex, Santi Giovanni (Fraglia Vela Riva)

3) Gatta Giacomo, Sampieri Vittoria (C.C. Savio)

Campionati Italiani Giovanili Nacra 15

Under 17

1)Morelli Enrica, Troiano Stefano (ASD Svagamente)

Under 19

1) Vargiu Alessandro, Vargiu Carolina (Windsurfing Club Cagliari)

2) Morelli Enrica, Troiano Stefano (ASD Svagamente)

3) Ghiani Ottavia Benedetta, Zonca Luigi Giuseppe Maria (Windsurfing Club Cagliari)

Coppa del Presidente: RS Feva Under 14

1) Brighenti Adam, Mantovani Alberto (CN Brenzone)

2) Scudelari Christian, Beretta Ludovico (Fraglia Vela Riva)

3)Severi Leone, Collini Vittorio (YC Rimini)

Campionati Italiani Giovanili: RS Feva femminile

1) Cecchetto Anna, Haag Maria (CV Ravennate)

Campionati Italiani Giovanili: RS Feva misto

1) Zambelli Ludovico, Titolo Sofia (CN Savio)

Campionati Italiani Giovanili: RS: Feva Assoluto

1) Gesi Gabriele, Simoni Davide (CN Follonica)

2) Cecchetto Anna, Haag Maria (CV Ravennate)

3) Zambelli Ludovico, Titolo Sofia (CN Savio)

Hobie Dragoon

Femminile

1) Pozzi Agnese, Cacciotti Alice Lan (Tognazzi Marine Village)

Under 14

1) Spalloni Elena, Tiseno Francesca (Compagnia della Vela Roma)

Assoluto

1) Vascellari Leonardo, Frau Gaia Benedetta (Windsurfing Club Cagliari)

Premio equipaggi

1) Vascellari Leonardo, Frau Gaia Benedetta (Windsurfin Club Cagliari)

2) Pozzi Agnese, Cacciotti Alice Lan (Tognazzi Marine Village)

3) Castriotta Luna, Manca Lara (Windsurfing Cagliari)

Premio all’equipaggio più giovane offerto Panathlon Viareggio-Versilia

1) Bastini Edoardo, Bardelli Samuele (CN San Bartolomeo al mare)

Dulcis in fundo, con l’inno di Mameli si concludono i Campionati Italiani Giovanili in doppio.

I NUMERI 622 velisti dai 13-17 anni, 311 imbarcazioni in gara, 80 circoli velici rappresentati, 15 Zone Fiv presenti, 80 istruttori, oltre 500 accompagnatori, 3000 presenze alberghiere stimate, 6 Classi in gara -420 (103 iscritti), 29er (58 iscritti), RS Feva (100 iscritti), Hobie Cat 16 (17 iscritti), Hobie Dragoon (21 iscritti), Nacra 15 (12 iscritti)-, 3 campi di regata, 31 ufficiali di regata, 18 titoli italiani assegnati, 70 medaglie assegnate, 26 gommoni posa boe e assistenza alle regate, 5 gommoni per i Comitati di Giuria, 3 gommoni per fotografi e stampa, 16 cabinati a vela a disposizione dei Comitati di Regata, 1 moto d’acqua della Croce Rossa, 5 Circoli velici dell’area Versilia coinvolti nell’organizzazione, 3 segreterie di regata, circa 180 persone coinvolte nell’organizzazione in mare e a terra.

OFFICIAL SUPPLIER, PATROCINI E SUPPORTER L’evento che ben esprime la passione giovanile per la Vela conta sugli Official Supplier FIV Slam, Armare, Metasail, Fonteviva, Bonfitaly e Blu, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio sempre fattivamente vicino a queste iniziative, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale, Coni, Panathlon Viareggio Versilia, e sul supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, iCare, Viareggio Porto 2020, Navigo, PiEmme, Duferco, Perini Navi Group e Bertacca.

Com. Stam.