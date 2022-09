Viareggio, nessuna regata disputata a causa delle avverse condizioni meteo marine. Domani la cerimonia di premiazione

Viareggio. Nella terza giornata dei Campionati Italiani Giovanili in doppio – evento clou riservato ai velisti dai 13-17 anni delle Classi 420, 29er, RS Feva, Hobie Cat 16, Hobie Dragoon e Nacra 15, organizzato a Viareggio su delega della FIV dal Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Marina di Pietrasanta e Yachting Club Versilia con la collaborazione della LNI sez. Viareggio e del C.C. Velici Versiliesi – le avverse condizioni meteo marine non hanno permesso ai 622 giovani velisti di scendere in mare per le regate in programma.

Infatti, dopo aver messo l’intelligenza a terra con il pennello n1 (bandiera che posticipa l’eventuale partenza di 1 ora), e successivamente ammainato il pennello 1 per sostituirlo con il pennello 3 (differimento della partenza di 3 ore) e poi con il 4 (un’altra ora di differimento), considerando il perdurare delle condizioni del mare (i frangenti all’imboccatura del porto non avrebbero permesso l’uscita e il rientro in sicurezza delle derive e dei loro giovani equipaggi) è stata presa la decisione di rimandare tutto alla giornata seguente.

Domani, sabato 10 settembre, oltre alle regate conclusive è prevista la cerimonia di premiazione che si svolgerà sul palco allestito davanti al Club Nautico Versilia alle ore 17 circa. Oltre ai numerosi premi e coppe, verranno assegnati 18 titoli italiani e 70 medaglie.

LE CLASSIFICHE (dopo la discussione delle proteste)

420: dopo 4 prove e 1 scarto -primi tre equipaggi ex aequo a 5 punti Camilla Michelini-Margherita Bonifacio (LNI Mandello del Lario 5 punti, 3,10,1,1 i parziali), Giulia Schultze-Andrea Vecchi (CV 3V, 5 1,14,1,3), Quan Adriano Cardi-Edoardo Brenna (LNI Ostia, 2,1,2,5). Primo equipaggio viareggino al 12° posto (ex aequo con il 10°) Manuel Scacciati-Leonardo Giovannini 21 punti; 17,6,7,8. 29er: Dopo 3 prove Pietro Berti-Mosè Bellomi (CV Arco, 8 punti; 2,1,5), Alex Demurtas -Giovanni Santi (FV Riva, 9 punti, 3,2,4), Giacomo Gatta-Vittoria Sampieri (CN Savio 17 punti; 11,5,1).

Rs Feva: dopo 6 prove e 1 scarto Gabriele Gesi-Davide Simoni U17 M (CN Follonica, 8 punti; 1,1,1,4,7,1), Anna Cecchetto-Maria Haag U17M (CV Ravennate 12 punti, 6,3,4,1,2,2), Andrea Fontanot-Ludovica Baschetti U17 X (YC Rimini, 17 punti, 4,2,3,3,5,19). I vincitori della seconda prova odierna sono Ludovico Zambelli-Sofia Titolo U17X (CN savio 18 punti; 7,4,2,5,1,6).

Hobie Cat 16: dopo 3 prove Filippo Palumbo-Gaia Merli (CV 3V 6 punti, 1-4-1 parziali), Valerio Tomassi-Eva Maria Orsolini (CdV Roma 9 punti; 2,3,4), Andrea Brociner-Chiara Spota (Tognazzi MVillage 16 punti; 3,11,2).

Hobie Dragoon: dopo 3 prove Leonardo Vascellari-Gaia Benedetta Frau (C V Windsurfing Club Cagliari, 5 punti; 1,1,3), Agnese Pozzi-Alice Lan Cacciotti (Tognazzi Marine Village 6 punti; 2,2,2), Luca Castriotta-Lara Manca (CVWC Cagliari, 15 punti; 3,5,7).

Nacra 15: dopo 3 prove Alessandro Vargiu-Carolina Vargiu (CVWC Cagliari 6 punti; 1-4-1 parziali), Enrica Morelli-Stefano Troiano

(SvagaMente 11 punti; 6,3,2), Eleonora Tabussi-Viola Giarolli (Centro Velico 3V 15 punti; 5,6,4).

CLASSIFICHE COMPLETE: www.racingrulesofsailing.org/documents/4116/event

EVENTI COLLATERALI Nelle sale del Club Nautico Versilia, si è svolto l’incontro fra il Presidente FIV Francesco Ettorre e i membri dei Comitati di Regata che sono stati ringraziati per il prezioso lavoro svolto: fra loro il Presidente Coordinatore del Comitato delle Proteste Giuseppe Lallai, il Presidente Coordinatore Comitati di Regata Dodi Villani e i membri del Comitato delle Proteste 1 (Enrico Pilla, Bruno Tamburini, Barbara Botti, Ylenia Ciummei, Riccardo Savorani), del Comitato delle Proteste 2 (Giovanni Battista Albrizzi, Michele Ricci, Valentina Anguillesi, Dario Caroti, Matteo Chimenti), del Comitato di Regata 1 -classe 420 (presieduto da Guido Ricetto e composto da Davide Ponti, Gianni Andrea Belgrano, Alessandra Virdis, Claudio Bagnoli, Silvio Dell’Innocenti, Riccardo Incerti Vecchi), del Comitato di Regata 2 -RS Feva – RS Feva U13 (presieduto da Valter Ghezzi e composto da Claudio Gianoli, Marco Cerri, Vincenzo Campoli ,

Giovanna Benucci), e del Comitato di Regata 3 -Hobie Cat 16 Spi – Hobie Dragon – 29er – Nacra 15 (presieduto da Massimo Scarpa e composto da Angelo Insabato, Luigi Cicala, Sandro Gherarducci, Luigia Massolini, Beatrice Bollett, Stefano Giusti).

E, dopo il Presidente di World Sailing Quanhai Li, anche il Direttore tecnico giovanile Fiv Alessandra Sensini ha fatto visita ai giovani velisti: “Un bellissimo Campionato con dei grandi numeri importanti che dimostrano che il movimento della Vela Giovanile è sano e buono. Peccato per le condizioni di oggi perché il vento sarebbe stato bellissimo ma c’è un’onda molto grossa, proprio all’entrata del porto. Sarebbe stato bello essere qua con una tavola! Stiamo vedendo delle belle cose!”

LE REGATE Iniziate mercoledì 7 si concluderanno domani sabato 10. Si stanno svolgendo su tre differenti campi di regata posizionati nello specchio acqueo di fronte al litorale di Viareggio (e ben visibili dalla passeggiata a mare) e assegneranno i titoli di campione italiano di Classe. Al termine delle prove, gli RS Feva sono ospitati al Club Nautico Versilia, i 420 e i 29er in Via Coppino a Sud del CNV mentre gli Hobie Cat, i Dragoon e i Nacra 15 sulla spiaggia presso il Bagno Flora a nord del CNV.

I NUMERI 622 velisti dai 13-17 anni, 311 imbarcazioni in gara, 80 circoli velici rappresentati, 15 Zone Fiv presenti, 80 istruttori, oltre 500 accompagnatori, 3000 presenze alberghiere stimate, 6 Classi in gara -420 (103 iscritti), 29er (58 iscritti), RS Feva (100 iscritti), Hobie Cat 16 (17 iscritti), Hobie Dragoon (21 iscritti), Nacra 15 (12 iscritti)-, 3 campi di regata, 31 ufficiali di regata, 18 titoli italiani assegnati, 70 medaglie assegnate, 26 gommoni posa boe e assistenza alle regate, 5 gommoni per i Comitati di Giuria, 3 gommoni per fotografi e stampa, 16 cabinati a vela a disposizione dei Comitati di Regata, 1 moto d’acqua della Croce Rossa, 5 Circoli velici dell’area Versilia coinvolti nell’organizzazione, 3 segreterie di regata, circa 180 persone coinvolte nell’organizzazione in mare e a terra.

OFFICIAL SUPPLIER, PATROCINI E SUPPORTER L’evento che ben esprime la passione giovanile per la Vela conta sugli Official Supplier FIV Slam, Armare, Metasail, Fonteviva, Bonfitaly e Blu, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio sempre fattivamente vicino a queste iniziative,

Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale, Coni, Panathlon Viareggio Versilia, e sul supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, iCare, Viareggio Porto 2020, Navigo, PiEmme, Duferco, Perini Navi

Group e Bertacca.