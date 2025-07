Vicentini sfiora il podio in Coppa Europa Lead, Zurloni 7° in Coppa del Mondo Speed

La Nazionale FASI è stata impegnata nel weekend appena trascorso su un doppio fronte: la Coppa Europa Lead a Ostermundigen, in Svizzera, e la Coppa del Mondo Speed a Cracovia.

Dopo la finale in Coppa Europa Lead a Campitello di Fassa, che gli ha fruttato la medaglia di bronzo, Riccardo Vicentini ha sfiorato nuovamente il podio a Ostermundigen.

Durante le qualifiche disputate all’ O’Bloc della città svizzera per la seconda tappa di European Cup Lead sono stati 5 gli azzurri che si sono guadagnati l’accesso alla semifinale.

Nel comparto maschile 3 atleti tricolore hanno passato il turno, fra cui Tommaso Lamboglia con l’8° piazza, Ernesto Placci al 17° posto, e Vicentini, che ha realizzato una prova coi fiocchi, con una via scalata fino al top e la seconda fino al movimento 36+, e si è piazzato in 1° posizione a pari merito col francese Aubert Masmoudi.

Nella formazione femminile anche Viola Battistella e Giulia Bernardini hanno strappato il pass per la semifinale piazzandosi rispettivamente al 16° posto e al 24° posto.

In semifinale Vicentini ha saputo conquistare un posto nella top 8 dei finalisti piazzandosi al 5° posto col movimento 32+. Lamboglia e Placci hanno terminato la gara rispettivamente al 18° e 21° posto, mentre Battistella e Bernardini hanno concluso rispettivamente in 21° e 23° posizione.

In finale l’atleta mantovano è approdato ad un notevolissimo quarto posto, realizzando un’ottima prova ed arrivando al movimento 32+, come il terzo classificato, il francese Aubert Masmoudi, che lo ha però preceduto per il miglior piazzamento in semifinale. Oro per l’altro transalpino Monchois (34+) e argento per lo svizzero Grünenfelder (33+). Il podio femminile ha visto sul gradino più alto la spagnola Martìnez Almendros, argento per la francese Chanourdie e bronzo per la slovena Mlakar Staric.

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1428/

Per rivedere la gara: https://www.youtube.com/watch?v=7XdHcIZThGA

Nel frattempo, nella Market Grand Square di Cracovia, sono andate in scena le qualifiche della quarta tappa di Coppa del Mondo Speed, dove le azzurre Giulia Randi e Beatrice Colli hanno agguantato il pass per la fase finale: Giulia in 11° posizione, col tempo di 7,06″, Beatrice in 12° con 7,10″. Nel comparto maschile si sono accaparrati un posto in finale Matteo Zurloni in 8° posizione col tempo di 5,11″, e Ludovico Fossali in 14° posizione con 5,16″.

Agli ottavi Randi ha sfidato l’indonesiana Made Rita Kusuma Dewi, ma è caduta, piazzandosi in 11° posizione. Colli ha affrontato la coreana Jeong e ha fermato il crono a 7,00”, ma non è stato sufficiente a fronte del 6,87” della rivale. Si è piazzata pertanto al 9° posto.

Ha strappato la vittoria la Kusuma Dewi, argento per la statunitense Hunt e bronzo per la campionessa olimpica Miroslaw.

Nella gara maschile agli ottavi Fossali è stato superato dal kazako Maimuratov, piazzandosi in 14° posizione. Zurloni ha avuto la meglio sul cinese Yang, col tempo di 5,12”; ai quarti è stato però superato dall’indonesiano Katibin, nonostante un buon 5,16”, e si è piazzato al 7° posto. Con questo risultato il nostro Campione del Mondo guadagna la 9° posizione nella classifica assoluta di World Cup.

Si è aggiudicato la vittoria l’indonesiano Nursamsa, col record asiatico di 4,73”, argento per Katibin e bronzo per il giapponese Omasa.

L’appuntamento con la 5° prova di World Cup Speed è fissato per l’11 e 12 luglio a Chamonix.

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1413/

Com. Stam. + foto FASI