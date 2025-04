Vicenza MC Control fa sua anche Gara-2 di Finale Scudetto

Vicenza MC Control guadagna anche il secondo punto nella Finale Scudetto,, avendo così tre match-point per chiudere la contesa contro Milano. Partita tiratissima e piuttosto ruvida, dove però i veneti hanno saputo sfruttare tutte le occasioni che l’avversario ha concesso. Decidono le reti di Delfino e Pace, ma Milano ha rischiato di pareggiare, dopo esser stata sotto di due reti. Mercoledì prossimo al Quanta Village, al Milano servirà la partita perfetta per non lasciare alzare lo Scudetto al Vicenza dopo sole tre gare.

La lunga fase di studio ed anche senza reti, viene scossa dall’invenzione di Tobia Vendrame, firmatario di un bel giroporta su un disco rimasto dietro la gabbia di Mai. Il pareggio lombardo arriva con un’azione tranciante di Banchero che serve, in superiorità numerica, Alessio Lettera che insacca anticipando il portiere opposto, grazie ad una conclusione al volo. I Dragoni colpiscono in superiorità numerica col tap-in di Delfino dopo alcune conclusioni ravvicinate. Idea vincente quella di Berger al minuto 13, quando gestisce il disco con grande determinazione e regala un assist coast-to-coast a Pace in attacco che in tap-in spedisce il puck oltre alla linea di porta, seppur con diverse polemiche dei meneghini. Il doppio vantaggio spacca la gara come poi è successo in Gara-1, ma Milano non si dà per vinto ed in superiorità numerica ritorna a -1 a soli 4 minuti dalla fine. Questa volta è Alessio Lettera a servire in profondità Ferrari che insacca alle spalle di Frigo. Assedio finale per Milano a cui manca la stoccata decisiva per portare tutti all’overtime

Playoff | Finale Scudetto | Gara-2 | Venerdì 25 Aprile 2025

h 20:30 – Vicenza MC Control x HC Milano = 3-2 (1-0, 2-2) – Serie 2-0

Vicenza MC Control: Frigo M, Olando; Chiamenti, Delfino, Hodge, Dell’uomo, Centofante, Ederle, Vendrame, Pace, Sebek, Frigo N, BErger, Dal Ben – Coach: Rizzotto

Milano: Mai, Gallivanone; Novara, Ferrari, Cik, Masiero, Bernad, Bellini, Cech, Lettera N, Lettera A, Sica, Banchero – Coach: Bellini

Marcatori: 1° tempo: 14’38” Vendrame (VIC) – 2° tempo: 5’39” Lettera A (Banchero) (MIL), 7’29” Delfino (VIC), 13’16” Pace (Berger) (VIC), 15’53” Ferrari (Lettera A) (MIL)

Espulsioni: 12 minuti per Vicenza, 36 minuti per Milano

Arbitri: Luca Zatta e Claudio Ferrini

Playoff | Finale Scudetto | Gara-3 | Mercoledì 30 Aprile 2025

h 20:30 – HC Milano x Vicenza MC Control (serie 0-2)

Playoff | Finale Scudetto | Eventuale Gara-4 | Sabato 3 Maggio 2025

h 18:00 – Vicenza MC Control x HC Milano

Playoff | Finale Scudetto | Eventuale Gara-5 | Mercoledì 7 Maggio 2025

h 20:30 – HC Milano x Vicenza MC Control

Foto Vito De Romeo

