Si entra nella volata per la post season, il Real pronto a battere Piacenza e rientrare in scia del gruppone “Master Round”

Altra giornata più che interessante quella che ci viene proposta dal calendario della Serie A con le prime tre della classe (Vicenza, Milano e Ferrara) impegnate contro un manipolo di agguerrite rivali che, a dispetto della classifica, hanno ostentato ottima forma e sono più che pronte a sgambettare le più quotate avversarie. Match cruciale al Pala Raciti di Padova fra Ghosts e Vipers con gli ospiti costretti a far punti per cullare ancora sogni di Master Round. Chiude il programma la sfida fra Real e Lepis con i piemontesi con il solo obiettivo della vittoria per rientrare a pieno titolo nella corsa alle prime cinque piazze.

Apre il programma di giornata, alle 18.00 la sfida fra Milano Quanta e Monleale. I milanesi dovranno rimboccarsi le maniche e cercare punti “solo” in pista visto che in settimana hanno visto sfumare le residue speranze di recuperare i punti persi a tavolino (3 con Vicenza, 3 con Torino e 6 di penalizzazione) visto il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni che ha dichiarato “inammissibile” (presentato fuori tempo massimo?) il ricorso del Quanta avverso le decisioni dei due gradi di giustizia della Fisr che avevano, come ricorderete, “scaldato” gli animi e le cronache a fine ottobre/inizio novembre. Milano, sul campo, non ha comunque mai perso e proverà a continuare il trend anche contro gli “orange” dello Sportleale che nell’ultima uscita ha ingabbiato a lungo il Ferrara, terza forza del torneo, uscita vincitrice di misura (4-3) nello scontro della 14ma giornata. I rossoblù di Luca Rigoni mantengono ovviamente i favori del pronostico ma la truppa del neo coach Cintori, alla 3a uscita come capo allenatore degli alessandrini, ha qualità, atletismo e anche profondità di roster a sufficienza per mettere in crisi lo “squadrone” made in Quanta in cui sono dati per assenti Fabio Rigoni e Ferrari mentre potrebbero essere del match Spimpolo, Caletti e Barsanti.

Un trittico di sfide caratterizza poi lo slot delle 18.30. Iniziamo dal più incerto e “pesante” di tutti, cioè quello fra Ghosts Padova ed Asiago Vipers. I patavini, dopo un girone di andata da urlo, hanno leggermente rallentato la loro corsa con l’attenuante di aver incrociato nelle ultime due uscite Vicenza (0-5) e Milano (3-7) e sono ora chiamati a rimpolpare la loro classifica sebbene saranno opposti agli altopianesi che sono reduci dalla debacle interna ad opera del Cus Verona che con il sacco di via Cinque ha sorpassato (ed inguaiato) la formazione di Sommadossi. Per un Asiago sempre in emergenza (dati per definitivamente out i vari Berthod, Cantele, Munari e Pertile) una sorta di “ultima spiaggia” per la rincorsa alle prime 5 posizioni, visto anche il calendario delle dirette concorrenti (il Verona gioca sul campo del Ferrara) ma la formazione arancionera ha spesso sprecato le varie chances presentatesi in stagione. All’andata, ad Asiago, finì ai rigori con la vittoria dei fantasmi propiziata dalla realizzazione del capitano padovano Francesco Campulla.

Come detto, in contemporanea, si giocherà anche al Burani di Ferrara dove la formazione di Buzzo attende il Cus Verona, una delle squadre più in forma del momento. I gialloblù infatti, sorretti da un ottimo Bortoli tra i pali, arrivano dalla galvanizzante vittoria di Asiago e hanno dimostrato di poter mettere in crisi chiunque. Per il Ferrara, in leggera flessione dopo un filotto di vittorie davvero convincente, dovranno essere da monito sia l’ultima uscita di Novi (vittoria soffertissima col Monleale) che la gara di andata a Verona in cui Weger e compagni riacciuffarono l’incontro solo negli ultimissimi secondi del match dopo esser a lungo stati sotto per 0-2. All’overtime fu decisivo il contropiede di Dal Ben. Per Verona ancora assente Pernigo, toccato duro nella gara di 15 giorni fa a Milano, mentre nelle fila del Ferrara non è ancora certo il rientro di Pistellato fermo ai box da oltre un mese.

Allo stesso orario, non a molti chilometri di distanza, scenderanno sullo Stilmat del Palahockey di Cittadella i Diavoli Vicenza che con la sentenza del Collegio di Garanzia di ieri, hanno avuto la certezza di essere già matematicamente al primo posto della Regular Season con 4 turni di anticipo. Di certo i ragazzi di Angelo Roffo non si faranno distrarre da queste vicende extra sportive e vorranno mantenersi imbattuti in stagione, ma è evidente che un minimo di rilassamento potrebbe risultare fisiologico per Sigmund e compagni dopo il raggiungimento di questo primo obiettivo. Per i padroni di casa rimane comunque un impegno a dir poco ostico contro la prima della classe. E’ da capire se la rigenerante vittoria “larga” di Piacenza (11-3 per il Cittadella) può aver dato la svolta agli uomini di Pierobon che sono costantemente coinvolti nella lotta (con Monleale e Real) per rientrare nelle prime otto della classifica.

Proprio il Real sembra avere l’impegno più agevole di giornata in quanto i ragazzi di Marcuzzi saranno opposti, fra le mura amiche, al fanalino di coda della Lepis Piacenza. Per Moro e compagni l’obbligo di inaugurare al meglio un poker di gare che, vista l’ampia rivisitazione del calendario, li vedrà sempre in casa ad affrontare nell’ordine Piacenza, Padova, Monleale e Milano. Per Piacenza un’altra occasione per fare un passo in avanti verso un sistema di gioco che possa permettere ai Lupi di arrivare, con maggiori chances, a giocarsi la salvezza nei mesi prossimi.

Anche questa settimana quindi un sacco di spunti e di mille buoni motivi per seguire i vari live dai campi per scoprire come si evolverà la classifica del massimo campionato!

SERIE A – Il programma di sabato 30 Gennaio 2021

Ore 18.00 Milano Quanta – Monleale Sportleale (arbitri Slaviero e Rigoni M.)

Ore 18.30 Cittadella HP – Diavoli Vicenza (Grandini e Monferone)

Ore 18.30 Ghosts Padova– Asiago Vipers (Marri e Niederegger)

Ore 18.30 Ferrara Warriors – Cus Verona (Ferrini e Gallo)

Ore 19.00 Real Torino – Lepis Piacenza – (Chiodo e Zoppelletto)

La classifica:

Diavoli Vicenza (14) 42 punti; Milano Quanta* (14) e Ferrara Warriors (14) 29 punti; Ghosts Padova (14) 25 punti; Cus Verona (14) 19 punti; Asiago Vipers (14) 18 punti; Real Torino (14) 15 punti; Cittadella HP (14) 14 punti; Monleale Sportleale (14) 13 punti; Lepis Piacenza (14) 0 punti.

Tra parentesi le gare giocate

*-6 punti di penalizzazione

foto Vanessa Zenobini

