Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets: un’estate da ricordare tra sport, shopping, divertimento e buon cibo

Attività sportive inusuali, musica, arte, sapori e il ritorno di Impiatto Forte a Vicolungo Questa estate le discipline sportive da conoscere sono davvero tante, dal sollevamento della shopper, al salto…della fila, fino al cercare di fare canestro per “centrare lo stile”.

Mai sentite? Nessun problema, nei The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo sarà possibile fare un ripasso molto divertente.

Nei fine settimana del 20 e 27 luglio a Vicolungo e del 20 luglio e 3 agosto a Castel Guelfo, infatti, i visitatori potranno cimentarsi nelle specialità che legano due delle anime degli outlet italiani di NEINVER, player leader nel settore degli outlet in Europa: lo sport e lo shopping. Seguendo un percorso dedicato, gli ospiti potranno mettersi alla prova e, tra un salto verso la cassa e un canestro allo stile preferito, cercare di vincere un fantastico regalo firmato The Style Outlets.

Non solo sport, fino a inizio settembre, i clienti potranno partecipare anche alle tante iniziative pensate dai due outlet per la stagione estiva, che spaziano dalla musica, all’arte, al buon cibo, e approfittare dei SALDI con sconti fino al 50% sul prezzo outlet delle collezioni primavera-estate nei negozi aderenti.

Durante tutti i venerdì fino al 9 agosto, Vicolungo The Style Outlets si animerà con musica dal vivo e performance di artisti di strada per un aperitivo o una cena a prezzi easy e shopping fino alle 21.00. Nel fine settimana del 13 luglio e domenica 25 agosto, inoltre, l’offerta di ristorazione del centro si arricchirà con proposte in versione food truck.

Nel weekend del 20 luglio, invece, il protagonista sarà il brand Esercito Italiano, che si è da poco trasferito in una nuova unità. Per l’occasione, i visitatori potranno diventare piloti dell’aviazione per un giorno e provare il simulatore di volo Rolfo, oltre a ricevere informazioni sulle attività quotidiane dell’Esercito.

Sabato 27 luglio, dalle 16.00 alle 18.30, la musica invaderà Castel Guelfo The Style Outlets con la “Super finale” delle selezioni per la candidatura a Sanremo Giovani 2025 aperte a tutti i giovani dai 16 ai 26 anni*.

L’outlet di Vicolungo continuerà a intrattenere gli ospiti anche nel mese di agosto con la mostra Mail Art Pop “IN VERTICALE”, progetto lanciato ad aprile che rimarrà nel centro fino al 1° settembre. E per chiudere la stagione nel migliore dei modi e dare inizio ai festeggiamenti per il ventesimo compleanno del centro, il 12 settembre, la finale della terza edizione del social contest “Impiatto forte” con la partecipazione dello chef Antonino Cannavacciuolo arriverà nuovamente nel centro in provincia di Novara.

Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito thestyleoutlets.it.

*Per iscriversi alle selezioni: https://www.eventcontest.it/index.php/iscrizione

Com. Stam. + foto