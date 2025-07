Vicolungo The Style Outlets accende l’estate con un mix di musica, arte e gusto!

Elettra Lamborghini, DJ Albertino, Alex Wyse e chef Cannavacciuolo protagonisti di un programma ricco di eventi. Per godersi lo shopping in tutto relax, negozi aperti fino alle 21:00 e bar e ristoranti fino a tarda serata.

Voglia di vivere un’estate indimenticabile? Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader di settore in Europa -, fa per te. Dal 5 luglio, infatti, prenderà il via il “Vicolungo The Style Outlets Summer Fest”, un concentrato di energia che travolgerà il centro fino al 10 agosto con tanta musica, mostre d’arte e buon cibo, il tutto fino a tarda sera.

Ogni sabato e domenica dalle 19:00, la piazza principale dell’outlet ospiterà DJ set live imperdibili che intratterranno i visitatori di tutte le età fino alle 23:00. Tre le date da segnare assolutamente in agenda: sabato 19 luglio per il 90’s Party in compagnia di DJ Albertino e JAYC DJ per rivivere insieme le hit che hanno fatto la storia; il 26 luglio con il Dance Party insieme a Elettra Lamborghini, pronta a far vibrare il centro; il 2 agosto per il GEN Z Vibes Party durante il quale sarà possibile apprezzare il giovane talento di Alex Wyse.

E per rendere questi appuntamenti ancora più speciali, i numerosi bar e ristoranti del centro rimarranno aperti fino alle 23:00, consentendo alla clientela di concedersi anche un gustoso aperitivo o una cena in un’atmosfera unica.

Per gli appassionati della buona cucina non finisce qui: il 16 luglio, alle 18:00, ci sarà la sfida finale della quarta edizione del social contest di cucina “Impiatto Forte”. Sotto lo sguardo attento dello chef Antonino Cannavacciuolo, uno dei tre finalisti verrà incoronato “miglior impiattatore” 2025. In più, fino ad agosto, nell’outlet saranno presenti anche alcuni food truck, che renderanno l’offerta gastronomica ancora più ricca.

L’estate 2025 a Vicolungo non è solo musica e cibo, ma è anche arte, con “Mail Art IN VERTICALE”, la rassegna espositiva a cura di Antonio Spanedda. La mostra sarà aperta al pubblico dal 5 al 27 luglio. Infine, sabato 12 luglio, dalle 14:30 alle 17:30, si terrà il laboratorio Mail Art POP guidato dall’urban artist Francesco Campanella e aperto a tutti coloro che avranno voglia di liberare la propria creatività.

Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito vicolungo.thestyleoutlets.it. I saldi, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet, inizieranno il 5 luglio e continueranno fino al 24 agosto. I negozi del centro saranno aperti venerdì, sabato e domenica con orario esteso fino alle 21:00.

Com. Stam. + foto