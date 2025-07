Vicolungo The Style Outlets:  al via la quarta edizione del concorso social “Impiatto Forte” con lo chef Antonino Cannavacciuolo 

I tre finalisti si sfideranno davanti allo chef il 16 luglio. Per il vincitore un corso di cucina a Villa Crespi e un ricco set firmato “Antonino, Il Banco di Cannavacciuolo” L’attesa è finita! Sul canale Instagram di Vicolungo The Style

Outlets parte oggi la quarta edizione di “Impiatto Forte”, l’ormai celebre concorso social ideato dal centro che mette alla prova la creatività dei concorrenti. Anche quest’anno, i tre fortunati che accederanno alla sfida finale a colpi di “impiattamenti” saranno giudicati dallo chef Antonino Cannavacciuolo e gareggeranno per vincere premi golosissimi oltre, ovviamente, al titolo di “miglior impiattatore” 2025.

Il tuo piatto, la tua estate: partecipa e vinci!

Siete pronti a trasformare i sapori e i colori dell’estate in piatti belli e gustosi? Fino al 6 luglio, tutti gli appassionati di cucina e i fan del noto chef campano e di Vicolungo The Style Outlets potranno divertisti a condividere via Instagram Story le proprie creazioni culinarie taggando l’account ufficiale dell’outlet (@vicolungothestyleoutlets). Il tema da rispettare: “Gusto d’Estate – Impiattamenti da Spiaggia” per scatenare la fantasia proponendo piatti non solo appetitosi, ma anche capaci di evocare le sensazioni positive che il mare e la bella stagione trasmettono.

Il gran finale: appuntamento da non perdere a Vicolungo il 16 luglio

Dopo la prima fase di selezione, una giuria sceglierà i tre talenti che, più di tutti, si saranno distinti per avere creato (im)piatti in linea con il tema di questa edizione. Saranno loro i protagonisti del live show che si terrà nella piazza principale del centro mercoledì 16 luglio dalle 18:00 sotto gli occhi attenti dello chef e supportati dal tifo di amici, parenti, fan e dei tanti ospiti dell’outlet. Un’occasione unica, gratuita e aperta a tutti, per incontrare di persona lo chef, scattare foto e vivere un pomeriggio all’insegna del buon cibo e della spensieratezza.

In loco, i finalisti si cimenteranno in tre prove pensate per esaltare la loro personale interpretazione del “Gusto d’Estate”. Il vincitore si aggiudicherà un premio da sogno: un corso di cucina presso il ristorante tre stelle Michelin Villa Crespi e un set di prodotti del punto smart-gourmet “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo” presente a Vicolungo The Style Outlets dal 2019. Ma la festa non finisce qui: premi deliziosi attendono anche il secondo e il terzo classificato, per una giornata indimenticabile per tutti.

Maggiori informazioni sul concorso e sull’evento nel centro sono disponibili al link: https://vicolungo.thestyleoutlets.it/it/news/events/impiatto-forte-2025 Per partecipare alla finale in loco non è richiesta prenotazione.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” ha debuttato a Vicolungo The Style Outlets a maggio 2019. Il punto smart gourmet prende ispirazione dalla tradizione street food napoletana, che offre una ricca selezione di gastronomia gourmet in versione smart e anche “on the go”. Sul menu sfiziosità salate come pizza fritta, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza, cuoppo e dolci come sfogliatelle, babà, code d’aragosta e altri prodotti iconici.

Oltre a godere delle delizie direttamente presso il punto vendita, è possibile acquistare le creazioni uniche e deliziose dal laboratorio artigianale dello Chef, ampliando così le opportunità di assaporare l’eccellenza gastronomica direttamente a casa propria.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 17 centri outlet, 4 retail park e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, la roadmap Building Tomorrow di NEINVER definisce obiettivi specifici volti a creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, incrementando la resilienza dell’azienda e migliorando il coinvolgimento dei suoi dipendenti.

Com. Stam. + foto