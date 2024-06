Vicolungo The Style Outlets: dal 10 giugno il bus di linea da Novara si fermerà anche nel centro

Ancora novità per Vicolungo The Style Outlets che, dopo l’introduzione della fermata presso la stazione FFSS di Novara del servizio di navetta gratuito da Milano al centro, annuncia un nuovo servizio per l’ampia clientela e per tutti i dipendenti.

A partire dal 10 giugno, infatti, sarà operativa la linea di trasporto pubblico che collegherà Novara all’outlet. Gestito dalla società STN appartenente al Gruppo Autoguidovie, il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato*.

Questa iniziativa consentirà ai numerosi visitatori provenienti da Novara di avere un’alternativa in più tra cui scegliere per raggiungere il centro senza utilizzare la propria auto e faciliterà il tragitto giornaliero dei lavoratori occupati nei negozi del centro. Un piccolo cambiamento, in un’ottica di maggiore sostenibilità dei trasporti, che contribuirà anche a ridurre il traffico cittadino.

Marco Cicchetti, center manager di Vicolungo The Style Outlets, commenta: “Con l’aggiunta di questo servizio, agevoleremo ulteriormente l’accesso al centro, favorendo l’utilizzo di mezzi pubblici. Siamo certi che questa novità risponderà alle esigenze di molti e che verrà accolta con entusiasmo”.

“Offrire sempre maggiori collegamenti per i clienti che viaggiano tra Novara e Vicolungo The Style Outlets pone le basi per un nuovo modello in cui STN si fa promotrice di una mobilità decisamente più sostenibile grazie alla possibilità di far viaggiare più persone in modalità condivisa: in un’epoca guidata dalla sharing economy, il trasporto collettivo è determinante per garantire competitività e sostenibilità per i territori” dichiara Roberto Muti, amministratore delegato di STN. “STN dimostra quindi da una parte la propria capacità di intercettare le esigenze di una domanda in continua evoluzione, dall’altra di qualificarsi come partner per lo sviluppo dei territori in cui opera, con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita delle persone, garantendo un accesso semplice e diretto ai propri servizi di mobilità” conclude Muti.

Questo servizio si inserisce nell’ampio ventaglio di benefit offerti dall’outlet che spaziano, solo per citarne alcuni, dalle colonnine di acqua filtrata naturale per riempire gratuitamente la propria borraccia, alle postazioni di ricarica elettrica, comprese quelle della rete Supercharger Tesla accessibili alle automobili Tesla e a tutti i veicoli abilitati a CCS, al servizio gratuito di Book Sharing per fare (ri)scoprire ai lettori di ogni età il piacere della lettura.

* Per maggiori informazioni: www.stnnet.it

