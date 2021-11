Vicolungo The Style Outlets dona un parco giochi alla scuola elementare del paese

Vicolungo The Style Outlets regala un intero parco giochi alla scuola elementare locale.

Lavorare in sinergia e supportare la collettività locale è da sempre centrale nella strategia dell’outlet, ormai parte integrante della comunità di Vicolungo.

A seguito del restyling avvenuto lo scorso anno, che ha portato a una revisione strutturale del centro, Vicolungo The Style Outlets – in accordo con il Sindaco di Vicolungo Marzia Vicenzi – ha lavorato per preservare e reinstallare il proprio parco giochi presso la scuola locale. Ideato da Muba, il Museo dei bambini di Milano, il parco giochi è un vero e proprio “Giardino dei Sensi”, composto da un insieme di strutture da esterni, tra cui un caleidoscopio e una piattaforma girevole, progettati per educare e sviluppare i cinque sensi dei più piccoli attraverso la sperimentazione diretta. Un modo per imparare, giocando.

Questo contributo è uno dei tanti modi scelti da Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet gestiti in Italia dal leader europeo di settore NEINVER, per portare avanti la propria strategia gestionale ispirata a principi di sostenibilità e di valorizzazione territoriale.

Marzia Vicenzi, Sindaco di Vicolungo, dichiara “Questo dono non è solo di un gesto di generosità, che dimostra nuovamente attenzione per la nostra comunità. È anche un esempio di come sia possibile pensare e agire in chiave di economia circolare, se esiste collaborazione tra pubblico e privato”.

Eduardo Ceballos, Country Head di NEINVER in Italia, spiega “ci impegniamo costantemente affinché i nostri outlet possano valorizzare le aree in cui si trovano. Siamo felici che i bambini della scuola di Vicolungo possano giocare nel Giardino dei Sensi, che abbiamo voluto donare alla comunità a cui apparteniamo orgogliosamente”.

Com. Stam.

***********

NEINVER

NEINVER è una multinazionale immobiliare di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset commerciali e logistici. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia e player numero 2 a livello europeo, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 18 centri outlet, 5 retail park (includendo i progetti in via di sviluppo) e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, NEINVER ha certificato il 90% dei centri che gestisce in Europa secondo la prestigiosa certificazione BREEAM In-Use e quattro standard ISO (9001, 14001,5001 e 45001).

www.neinver.com

MUBA

MUBA nasce nel 1995 con l’obiettivo di realizzare a Milano il Museo dei Bambini e si propone oggi come l’unica struttura in Italia specializzata nella realizzazione di percorsi di gioco e mostre interattive interamente dedicate ai bambini. Da febbraio 2007 eÌ anche una Fondazione e ospita la sede dell’associazione europea dei musei dei bambini, Hands On! Europe. La missione di MUBA eÌ lo sviluppo e la diffusione dell’educazione non formale, al fine di promuovere una cultura innovativa per l’infanzia che pone al centro dell’esperienza i bambini, secondo il metodo pedagogico dei Children’s Museums. www.muba.it | info@muba.it

Com. Stam.