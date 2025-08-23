Vicolungo The Style Outlets è Sponsor dei Campionati Mondiali di Sci Nautico 2025

Il centro pronto ad accogliere gli oltre 200 atleti e a celebrare sport e territorio. Vicolungo The Style Outlets è Sponsor ufficiale dei Campionati Mondiali di Sci Nautico 2025, che si terranno dal 26 al 31 agosto nel Parco Nautico del Sesia di Recetto (Novara), situato a pochi chilometri dal centro.

A distanza di più di venti anni dall’ultima volta in cui l’Italia ha ospitato questa importante manifestazione, i Campionati Mondiali di Sci Nautico tornano a Recetto e vedranno sfidarsi oltre 200 atleti da 35 nazioni. Tre le specialità tecniche che regaleranno spettacolo: slalom, figure e salto, oltre alla combinata e alla gara a squadre. Le gare si disputeranno presso il Centro Tecnico Federale FISSW e saranno a ingresso libero.

Rinnovando il suo impegno nel promuovere i valori dello sport e supportare le iniziative che valorizzano il territorio, Vicolungo The Style Outlets fungerà da punto accrediti ufficiale per gli atleti. Nella Vico Lounge, infatti, i talenti potranno iscriversi alla competizione e ritirare il proprio pacco gara.

Marco Cicchetti, Center manager Vicolungo The Style Outlets, commenta: “Siamo orgogliosi di essere Sponsor dei Campionati Mondiali di Sci Nautico 2025, che porteranno l’eccellenza sportiva internazionale nel nostro territorio. Accogliere atleti e delegazioni da tutto il mondo nel nostro outlet è per noi un privilegio e un’opportunità unica, anche in virtù del nostro legame con il mondo dello sport. Invitiamo gli appassionati, e non solo, a venire a trovarci e ad assistere alle gare aperte a tutti. Sarà un’occasione imperdibile per vivere l’emozione dello sport, scoprire le bellezze del Novarese e divertirsi”.

Lido Beltrame, Sindaco di Recetto, aggiunge: “Il Comune di Recetto ha voluto fin da subito coinvolgere oltre 20 amministrazioni, le realtà produttive e gli enti del territorio al fine di creare sinergia e coordinamento, insieme alla FISSW, per promuovere e valorizzare l’Est Sesia. Siamo lieti e orgogliosi di poter ospitare una manifestazione internazionale di eccellenza sportiva che coinvolge atleti da 38 Paesi e ringraziamo Vicolungo The Style Outlets e le altre realtà per aver creduto e supportato l’evento. Vi aspettiamo al Centro Federale di Recetto dal 26 al 31 agosto”.

