Vicolungo The Style Outlets lancia un nuovo appuntamento per chi vuole lavorare nel retail

Una quarantina le posizioni aperte. Appuntamento nel centro martedì 4 giugno dalle ore 10. Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader nel segmento outlet in Europa,

in collaborazione con il Centro per l’impiego di Novara, uno dei centri per l’impiego coordinati dell’Agenzia Piemonte Lavoro,organizza una nuova giornata di incontri dedicata a chi è interessato a una carriera nel mondo del retail.

L’appuntamento è per martedì 4 giugno dalle 10.00 alle 14.00 presso la piazza principale dell’outlet.

Numerosi i brand aderenti – tra cui Calvin Klein, Rituals, Rossopomodoro e Villeroy & Boch – e una quarantina le posizioni aperte. Tra le figure professionali più ricercate spiccano quelle di sales assistant, store manager, store manager assistant e addetto ai punti di ristoro, sia con orari full time che part time. Per partecipare è necessario iscriversi qui.

Il centro rappresenta un importante polo occupazionale per l’area in cui sorge. Con i suoi 150 punti vendita di prestigiosi marchi nazionali e internazionali, impiega più di 1.000 persone (tra impieghi diretti e indiretti).

Marco Cicchetti, center manager di Vicolungo The Style Outlets, commenta “quest’anno abbiamo deciso di collaborare con il Centro per l’impiego di Novara, una valida realtà locale che aiuta le persone nella ricerca attiva di un’occupazione. Attraverso questa iniziativa, vogliamo supportare i brand presenti nel nostro centro in questa prima fase di reclutamento. I singoli punti vendita, poi, cureranno direttamente il processo di selezione e il rapporto con i dipendenti. Siamo sicuri che otterremo una risposta molto positiva e che riusciremo a trovare i candidati più idonei a ricoprire le posizioni aperte”.

Vicolungo The Style Outlets si trova a Vicolungo (NO) in Piazza Santa Caterina, 1. Il centro è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00. Per maggiori informazioni: vicolungo.thestyleoutlets.it/it.

Com. Stam.