Anche l’outlet in prima linea per il rilancio della cupola di San Gaudenzio a Novara. Promozione, biglietti a prezzi ridotti e sconti presso l’outlet per chi sale sulla cupola

C’è anche Vicolungo The Style Outlets tra gli sponsor impegnati nel rilancio turistico della cupola di San Gaudenzio, simbolo della città di Novara, tornata accessibile al pubblico attraverso un rinnovato e inedito percorso di visita organizzato dalla società specializzata in turismo culturale Kalatà. Elmetti, imbragature e camminamenti quasi segreti che, per la prima volta, consentono ai visitatori di arrivare sino alla cima del monumento antonelliano a 100 metri di altezza e che hanno raccolto l’entusiasmo anche di attori del territorio come Vicolungo The Style Outlets.

Oltre ad una campagna di promozione dell’attrazione sui propri canali digitali e in loco, Vicolungo The Style Outlets è punto biglietteria ufficiale della cupola di San Gaudenzio. I visitatori dell’outlet possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto (10€ anziché 15€), mentre chi sale sulla cupola avrà diritto a una shopping card con sconti del 10% presso i negozi dell’outlet aderenti all’iniziativa.

Marzia Vicenzi, Sindaco di Vicolungo, spiega “da sempre Vicolungo The Style Outlets lavora a stretto contatto con il Comune di Vicolungo, ma non solo. Il mio impegno oggi è anche quello di favorire le collaborazioni con l’intera provincia di Novara e oltre. La società ha colto con entusiasmo la proposta di collaborazione per il rilancio del monumento più importante di Novara”.

Lavorare in sinergia con il territorio è da sempre centrale nella strategia di NEINVER – società leader in Europa nel segmento outlet, cui Vicolungo fa capo – impegnata perché i propri centri possano diventare sempre più un punto di riferimento per l’area in cui sorgono, creando valore e incentivando lo sviluppo dei flussi di visita in tutto il bacino di riferimento. Tante le iniziative portate avanti nel novarese, tra cui, solo nell’ultimo anno, il lancio del Kinder Joy of moving Park in partnership con la società Soremartec del Gruppo Ferrero e il Comune di Vicolungo, le collaborazioni con realtà come Riso Rizzotti per la promozione della produzione gastronomica locale e l’organizzazione di un “Summer Club” che ha visto il coinvolgimento di numerosi professionisti locali.

“Lavoriamo perchè i nostri outlet possano arricchire le aree in cui si trovano, aprendoci al territorio e alle sue istituzioni, individuando sinergie e opportunità di collaborazione con realtà pubbliche e private per un arricchimento reciproco. Il nostro centro rappresenta uno snodo importante per i flussi di visitatori nell’area. Siamo certi di poter fornire un contributo importante per la promozione del turismo novarese e di un’esperienza unica come la visita alla cupola di San Gaudenzio” spiega Eduardo Ceballos, Country Head di NEINVER in Italia.

Maria Rosa Fagnoni, Presidente ATL di Novara, commenta “Fare sistema con le realtà della provincia è un passo importante per il rilancio del turismo. Da un lato permette di intercettare i flussi, dall’altro consente ai visitatori di poter godere di un’offerta completa, organizzando il proprio tour con più tappe”.

Nicola Facciotto, fondatore e responsabile di Kalatà “C’è molto interesse. Stanno già arrivando i primi visitatori dall’outlet e stiamo ricevendo numerose richieste di informazioni. Sono felice di questa collaborazione”.

Informazioni

Le visite alla Cupola sono rivolte a piccoli gruppi accompagnati da una guida e da un responsabile della sicurezza e si svolgeranno il venerdì, il sabato e la domenica con turni previsti alle ore 09.30 – 11.30 – 14.30 – 16.30 – 18.30. In considerazione del grande afflusso di pubblico, nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 17 ottobre, saranno disponibili anche turni di visita alle ore 09.00 – 11.00 – 14.00 – 16.00.

Per informazioni o per prenotare la propria salita e visita alla Cupola è possibile consultare il sito www.kalata.it oppure contattare il call center al numero 0174/330976 o all’indirizzo e-mail booking@kalata.it.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale immobiliare di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset commerciali e logistici. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia e player numero 2 a livello europeo, ha due brand proprietari: The Style Outlets e Factory.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 18 centri outlet (includendo i progetti in via di sviluppo) e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi.

Il gruppo NEINVER è l’unica azienda del settore in Europa ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità per tutti i centri che gestisce.

