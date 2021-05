A Vicolungo The Style Outlets, martedì 1 giugno riapre il Kinder Joy of moving Park, un parco ludico motorio di oltre 1.700 metri quadrati per bambini dai 5 ai 12 anni. Il parco, che rientra nel programma Kinder Joy of moving del Gruppo Ferrero, ospita 8 attrazioni pensate per avvicinare i bambini al movimento e allo sport. Tra queste: un’arrampicata di oltre 5 metri con 4 pareti e più percorsi di salita; un’area per esercitarsi a fare surf; una postazione per il free jump; un fungo rotante e molto altro.

Il parco è il frutto della partnership tra Soremartec, società del Gruppo Ferrero, il Comune di Vicolungo e Neptune, joint venture tra Nuveen Real Estate e NEINVER, uniti da un’identità valoriate che mette al centro l’attenzione per i bambini e le famiglie, in un progetto comune di responsabilità sociale.

Inaugurato il 10 settembre 2020 e successivamente chiuso nei mesi scorsi, il Kinder Joy of moving Park torna ad ospitare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, bambini e famiglie che possono sperimentare giochi unici ed innovativi all’interno di un ambiente colorato e gioioso.

L’area giochi è ad accesso gratuito e sorge nei pressi della piazza principale dell’outlet. Nella stessa area è presente anche Vico Junior, uno spazio gioco al coperto, gestito da NEINVER, dedicato ai bambini più piccoli e alle loro famiglie, con annessa nursery e servizio di childcare.

Per ulteriori informazioni https://www.kinderjomp-vicolungo.com

NEINVER

NEINVER è una multinazionale immobiliare di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset commerciali e logistici. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia e player numero 2 a livello europeo, ha due brand proprietari: The Style Outlets e Factory.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 18 centri outlet (includendo i progetti in via di sviluppo) e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi.

Il gruppo NEINVER è l’unica azienda del settore in Europa ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità per tutti i centri che gestisce in Europa.

KINDER

KINDER, noto brand del Gruppo Ferrero, attraverso il progetto di Responsabilità Sociale Kinder Joy of moving, che coinvolge 4,6 milioni di bambini, in 36 Paesi del mondo è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

Opera in tutto il mondo con importanti partner qualificati ed esperti, organizza e sostiene programmi di educazione sportiva, eventi sportivi, campionati studenteschi con l’obiettivo che il movimento sia innanzitutto gioia per i bambini.

MODALITÀ DI ACCESSO A KINDER JOY OF MOVING PARK

L’accesso al parco è consentito nei medesimi orari di apertura di Vicolungo The Style Outlets.

Per poter utilizzare i giochi, è d’obbligo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei pubblici spazi. Si richiede, inoltre, l’utilizzo della mascherina per i bambini al di sopra dei 6 anni e il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Sarà altresì obbligatorio rispettare le indicazioni degli operatori incaricati presenti, finalizzate in particolare a regolare il numero di bambini che possono utilizzare contemporaneamente ogni attrazione. Saranno disponibili distributori di gel igienizzante e i giochi verranno sanificati ripetutamente.

