Videogiochi, Borgonzoni: “Industria sana e in espansione. Per settore altri 12 milioni tax credit da Fondo cinema 2025”

“Il rapporto presentato restituisce l’immagine di un’industria sana e in espansione, come testimoniato dalla crescita registrata sia lato imprese sia in termini di consumatori.

Lanciato nella corsa alla conquista di una posizione sempre più centrale nel contesto internazionale, il settore dei videogiochi in Italia si sviluppa lungo le direttrici della creatività e dell’innovazione, che incontrandosi danno vita a una forma di espressione culturale in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di trasmettere conoscenza. Si tratta infatti di un settore che ha la capacità di valicare i confini del mero intrattenimento, pensiamo ad esempio all’utilizzo nei musei o nelle scuole. Il Ministero della Cultura tiene in grande considerazione lo sviluppo delle eccellenze videoludiche del nostro Paese e promuove politiche per sostenerle e valorizzarle. Da ultimo, guardando alle misure più recenti, confermato anche quest’anno l’importo di 12 milioni di euro di tax credit per il comparto così come previsto dal decreto di riparto del Fondo cinema per il 2025”.

È quanto ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenendo questa mattina all’evento organizzato da IIDEA, associazione che rappresenta i videogiochi in Italia, al Ministero della Cultura nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra oggi. Nel corso dell’evento è stato presentato da IIDEA il rapporto “I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria”.