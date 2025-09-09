Videosorveglianza e sicurezza urbana: individuati gli autori degli atti vandalici al parcheggio “Salato” di Marsala

Nell’ambito dell’azione complessiva di contrasto e prevenzione che l’Amministrazione sta portando avanti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza, sono stati individuati gli autori degli atti vandalici verificatisi la scorsa settimana nel parcheggio comunale in zona “ex Salato”, sul Lungomare di Marsala.

Si tratta di due minorenni che hanno danneggiato quattro auto parcheggiate, perforandone gli pneumatici. I proprietari hanno sporto denuncia e, grazie all’intervento della Polizia Municipale, l’identificazione dei responsabili è stata resa possibile dalle immagini registrate. Contestualmente sono stati informati i rispettivi genitori.

La relazione degli Agenti sarà inoltrata alla competente Autorità Giudiziaria.

Il nuovo sistema di videosorveglianza, già operativo in diverse aree della città, sta consentendo interventi mirati non solo contro episodi vandalici e reati contro la sicurezza urbana, ma anche sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti, rafforzando così la tutela del decoro e della vivibilità cittadina.

