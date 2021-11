Videosorveglianza: Giammanco “M5s ci lavorerà? Bene ma ha memoria corta”

“Se i colleghi del M5s si impegneranno affinché in Legge di bilancio si introduca la videosorveglianza nei nido e nelle strutture per anziani e disabili sarò felice di battermi con loro. Anche il Pd, con il suo capogruppo Malpezzi, ha detto di volerlo fare.

E il sottosegretario Amendola, in rappresentanza del Governo, ha preso un preciso impegno in tal senso, quindi a questo punto non ci dovrebbero essere problemi spero” così Gabriella Giammanco, Vice Presidente di Forza Italia in Senato. “A onor di cronaca, però, ho il dovere di precisare che il mio emendamento alla Legge europea, bocciato ieri per soli 5 voti con il voto contrario di M5s e Pd, aveva piena copertura, era ammissibile e perfettamente compatibile con la normativa europea per cui che quella non fosse la sede adatta per approvarlo e’ un falso” prosegue.

“Per chi ha memoria corta poi, la proposta di legge sul tema di cui parlano i colleghi 5 stelle giace dimenticata in Commissione Affari costituzionale da anni. Da relatrice del testo ho recepito tutte le proposte relative alla formazione del M5s e del Pd ma, nonostante tutto, per oltre un anno abbiamo aspettato invano che la Commissione Bilancio presieduta da Pesco (M5s) ci desse i pareri sugli emendamenti, fino a quando le stesse forze politiche che ieri hanno bocciato il mio emendamento hanno votato contro la prosecuzione del suo iter, di fatto affossandolo” continua.

“A pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca e personalmente credo che se ci fosse stata la volontà politica anche da parte di chi oggi si riempie la bocca di buoni propositi oggi la mia proposta sarebbe già legge” conclude Giammanco.

