Cestistica Torrenovese è felice di comunicare il rinnovato accordo di partnership con Vidya SRL. Anche in questa stagione, dunque, il marchio dell’azienda sarà presente sulle maglie da gioco e sui coprimaglia.

Vidya è una delle poche aziende nei settori dell’imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura, all’assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente. Si occupa della distribuzione di contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari e del trattamento dei prodotti dell’industria alimentare e propone soluzioni e consulenze per la gestione di imprese. Tutto questo unendo esperienza e tecnologia all’avanguardia. Nella sua giovane storia ha già saputo ottenere importanti traguardi e successi, imponendosi sul mercato come azienda leader nel settore della distribuzione di contenitori in vetro e di macchinari. Il valore ed il tratto distintivo dell’azienda sono il suo know-how e gli standard elevati che ne caratterizzano tutti i prodotti ed i servizi.

Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Valentino Frenis: «Siamo orgogliosi di rinnovare questo connubio. Che aziende come Vidya credano ancora in noi e nel nostro progetto non può che renderci estremamente felici. Siamo soddisfatti che la partnership si rinnovi anche in questa stagione, così da poter continuare a crescere insieme ad un azienda sana e giovane come Vidya. Siamo sicuri che questo matrimonio potrà ancora durare a lungo».

Com. Stam.