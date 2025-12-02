Viene fermato durante un posto di controllo sprovvisto di patente di guida poiché revocata nel 2014. I Carabinieri denunciano un 61enne

Sperlonga (LT): Nel corso della giornata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 61 anni del posto per guida senza patente, reiterata.

Nello specifico, i Carabinieri durante un posto di controllo, hanno fermato l’uomo alla guida di un’autovettura di proprietà di un familiare. Nel corso delle successive verifiche è emerso che l’indagato non era in possesso del titolo abilitativo alla guida poiché revocatogli nell’ottobre del 2014. È inoltre emerso che l’uomo si era reso responsabile di analoga condotta in tre circostanze, tra il 2021 e il 2022.

Si è proceduto altresì a sanzionare l’indagato anche per la circolazione a bordo di veicolo con targa di prova, pur non essendone il titolare.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione