Vigilia di novità alla Coppa della Consuma 2025

Le ricognizioni della storica cronoscalata toscana organizzata da AC Firenze attraverso ACI Promuove e Reggello Motorsport ha offerto novità ed anteprime. Alle 8.30 di domenica 27 aprile la gara in sfida unica della prima di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche ed del round di CIVM Nord e Sud. A Faggioli e Stefano Peroni i migliori riscontri

Pelago (FI), 26 aprile 2025. Svolte le due manche di ricognizione della Coppa della Consuma 2025, dalle 8.30 di domani domenica 27 aprile, la gara in salita unica sui 8.450 metri tra Diacceto e Poggio alla Ginestra, nei pressi del Passo della Consuma. Scatterà per prima la gara del Tricolore Auto Storiche, poi una sfilata di vetture dal particolare valore storico e sportivo ed a seguire la gara di CIVM.

La competizione organizzata dall’AC Firenze per il tramite della compartecipata ACI Promuove ed in collaborazione con Reggello Motorsport è prova inaugurale del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e doppia validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna, di cui inaugura la zona sud ed 2° round del nord.

Due manche di ricognizione svolte entrambe nelle ore pomeridiane, con motori spenti nella mattinata in rispetto alla memoria di Papa Francesco, onorata con un momento di raccoglimento di organizzatori, piloti e pubblico prima dell’inizio delle prove.

I migliori dati cronometrici sono stati a favore di Simone Faggioli su Nova Proto NP 01 per il CIVM e per Stefano Peroni su Martini Mk32 BMW per il CIVSA. Il pluricampione di Bagno a Ripoli ha testato per la prima volta su un percorso di gara la nuova biposto ufficiale in versione 2025, con cui l’alfiere Best Lap difenderà il titolo Tricolore Supersalita a partire dal prossimo 11 maggio in Valcamonica. Gara di casa anche per il driver e preparatore fiorentino della Scuderia Bologna Squadra corse, che con la collaudata e vincente monoposto di 5° Raggruppamento curata nella factory di famiglia, ha cercato di affinare i particolari sul tracciato che ben conosce. Miglior riscontro di giornata in 3’22”78 per Faggioli e 3’57”62 per Peroni.

Nella gara di CIVSA bene in evidenza anche Giuliano Peroni, il papà di Stefano, che sulla Osella PA8/9 BMW di 3° Raggruppamento ha immediatamente chiarito le proprie intenzioni per la gara con un’ottima interpretazione del percorso, mentre Marco Gentili su Fiat X1/9 è stato il più disinvolto tra le auto coperte. Per il 4° Raggruppamento, esordio con ottimo riscontro cronometrico per il siciliano Gaetano Palumbo per la prima volta sulla Lucchini Symbol in versione Sport Nazionale, con cui ha dato un’anticipazione del duello con il piemontese Arnaldo Pinto, anche lui su Lucchini. La risoluzione di un problema tecnico ha fatto desistere Salvatore Totò Riolo a disputare le prove sulla PRC BMW. Pierpaolo Serra su Dallara F390 si propone tra i protagonisti del 5° Raggruppamento. Voce grossa già in prova di Tiberio Nocentini, il pilota di casa che sulla ammirata Chevron B19 Cosworth desidera iniziare la difesa del titolo tricolore di 1° Raggruppamento, mentre Massimo Giuseppe Ferraro su Lancia Fulvia Zagato di gruppo GTP, si è distinto tra le vetture turismo. Per il 2° Raggruppamento Gian Luca Calari si propone al centro della scena sulla Fiat X1/9.

Ricca di novità la competizione del Campionato Italiano Velocità Montagna ad iniziare dall’esordio della nuova vettura di Simone Faggioli, a cui si aggiunge il debutto della nuova versione a guida centrale della Nova Proto NP 03 Aprilia affidata al giovanissimo nisseno Andrea Di Caro, Campione 2024 delle sportscar Motori Moto, dove il senese Mirko Torsellini, anche lui su Nova Proto NP 03, ed il trentino Filippo Golin su Osella PA 21 Jrb, si propongono come primi attori. Il ragusano Franco Caruso si è rivelato molto a suo agio sul tracciato con la Nova Proto Np01 a cui è molto affezionato. Esordio del piemontese Mario Massaglia, nome noto nel tricolore Auto Storiche, sulla Nova proto NP 01 di classe regina, prima presenza in Italia con motore Honda da 1750 turbo, curata dalla Di Fulvio Racing. Ancora qualche noia da risolvere ma dati concreti acquisiti per il lombardo Giancarlo Maroni su Nova Proto con propulsore di derivazione Peugeot in versione sovralimentata. Altri esordi in evidenza quello dell’umbro Daniele Filippetti in classe regina su Osella PA 30 e del Campione Italiano Supersalita di gruppo CN Alberto Scarafone, anche lui su Osella nella versione con motore preparato. Su Nova proto NP 03 del Team Dalmazia ha esordito il catanese Luca Caruso, già protagonista su Osella e su Wolf in passato. Rientro in gara per il salernitano Giovanni Del Prete, dopo diversi anni d’assenza, al volante della Ferrari 488 EVO, come il conterraneo detentore del titolo Giuseppe D’Angelo, entrambi bene in evidenza tra le super car. Gioca in casa e punta al gruppo E1 Matteo Bacci su Alfa romeo Giulietta.

