Turismo: studio OTIE su “l’impatto del PNRR sulla ricettività diffusa” apre la VII edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero dal 10 al 12 novembre

Taglio del nastro con il presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla intervento del Ministro Daniela Santanchè Un comparto che conta in Sicilia oltre 8 mila aziende per un totale di oltre 215 mila posti letto

In programma: B2B, tavole rotonde, talk, la mostra “Viaggio in Sicilia” del fotoreporter Bartuccio e sfilate di moda con brand che promuovono l’immagine dell’Isola

Palermo. Al via della VII edizione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero dedicata al mondo della ricettività alternativa all’hôtellerie e organizzata per il settimo anno da Confesercenti Sicilia. Un comparto turistico che sull’Isola conta 8202 aziende per un totale di 215.420 posti letto (dati OTIE 2022 su base ISTAT) e che negli ultimi 10 anni si è andato consolidando, rappresentando oggi l’offerta più consistente di posti letto in termini assoluti.

In programma per la prima volta nella città di Palermo, la BTE si svolgerà dal 10 al 12 novembre al Cruise Terminal del Porto con un fitto programma di incontri B2B tra oltre 150 imprenditori e 20 tour operator selezionati in tutta Europa rispetto ai più aggiornati trend di mercato. E ancora: seminari, tavole rotonde e talk utili allo sviluppo del comparto e delle singole aziende. In particolare, i buyers di quest’anno arrivano da Francia, Spagna, Polonia, Germania, Regno Unito, Croazia, Ucraina, Romania, Turchia e Portogallo.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile visitare anche l’ExpoBte con stand su prodotti e servizi dedicati a chi opera nel comparto extralberghiero e spazi rivolti al grande pubblico sulle proposte di turismo alternativo sperimentati in vari territori siciliani e che individuano nei sapori e nell’artigianato artistico locale, ulteriori elementi di narrazione e valorizzazione turistica, insieme ai percorsi naturali, ai beni artistico culturali, alle attività sportive.

Al Cruise Terminal per l’occasione sarà inoltre allestita la mostra “Viaggio in Sicilia” del fotoreporter Nino Bartuccio, autore di reportage su guide internazionali come il National Geographic traveler e riviste come Bellitalia. L’esposizione sarà visitabile per tutta la durata della BTE negli orari di apertura della Borsa dalle 10:30 alla 20:00. Andrà invece in scena sabato sera la sfilata di moda di brand che promuovono il territorio siciliano, a cura di Giusi Maccarrone e Roberto Capone. Ad accogliere i visitatori all’esterno della BTE anche una grande mongolfiera per un’esperienza inedita di volo controllato.

“Approfondimenti tematici, incontri B2B, occasioni di networking e promozione del territorio: sono queste le caratteristiche che abbiamo voluto dare all’evento fin dalla prima edizione – dice Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia – e i risultati sono arrivati. In questi anni la BTE ha consentito ad oltre 1000 aziende del comparto extralberghiero di aprirsi un varco nei mercati esteri grazie ai contatti e agli accordi siglati in queste giornate. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere alla ricerca dell’OTIE e alla tavola rotonda che seguirà anche alcuni momenti di approfondimento politico con gli assessori al Turismo e alle Attività produttive che diventeranno un’ulteriore finestra informativa per gli addetti ai lavori e che saranno gestiti da giornalisti di primo piano nel panorama dell’informazione siciliana”.

Si inizia venerdì 10 ottobre alle 16:00 con il taglio del nastro e l’apertura dello spazio espositivo e dei B2B e, alle ore 16:30, con la prima tavola rotonda della tre giorni che quest’anno si propone di indagare su “L’Impatto del PNRR sulla ricettività diffusa” attraverso uno studio commissionato dalla BTE all’OTIE, l’Osservatorio sul Turismo dell’Economia delle Isole, partner tecnico della Borsa di Confesercenti, ormai da anni. Tra bilanci e prospettive per il futuro.

Partecipano alla cerimonia di apertura: Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Antonio Di Monte (direttore generale West Sicily Gate), Giuseppe Pace (Presidente di Unioncamere Sicilia), e la presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise che interverranno per un saluto in apertura. Ospiti d’eccezione della prima giornata, la ministra al Turismo Daniela Santanchè e il presidente della Regione Renato Schifani.

I dati della ricerca OTIE, illustrati dal Presidente dell’Osservatorio., Giuseppe Ruggieri, saranno al centro della prima tavola rotonda in programma alle 17:00 che vedrà la partecipazione di Claudio Cuomo (presidente nazionale Aigo Confesercenti), Vittorio Messina (Presidente nazionale di Assoturismo) e Iolanda Riolo (Presidente Irfis FinSicilia). Modera il giornalista della TGR Rai Marcello Longo.

Sempre venerdì è in programma (ore 18:15) la tavola rotonda dal titolo “Il cibo come strumento di narrazione del territorio”. A discuterne: Saro Gugliotta (referente Associbo Confesercenti Sicilia), Nino Amadore (giornalista-Il Sole 24 Ore, fondatore del Festival di giornalismo enogastronomico) e lo chef Francesco Piparo.

Sabato 11 novembre alle ore 10:00 i riflettori si accenderanno sul tema “Cooperazione internazionale nelle strategie dello Sviluppo turistico” con una tavola rotonda a cui parteciperanno Maria Concetta Antinoro (Dirigente generale del Dipartimento Turismo), Simona Sglavo (Projecr manager Cesie), Rosina Ulokamma Ndukwe (Coordinatrice Unità adulti CESIE), Maurizio Giannone (Esperto di Cooperazione internazionale) e Antonio Purpura (Professore Ordinario di Economia Applicata) e Filippo Grasso (Docente all’Università di Messina – corso di laurea di Scienze del Turismo).

Mentre alle 16:00 il focus si sposterà su “Innovazione digitale e big data analytics nel sistema ricettivo” con Giuseppe Terzo Lo Parrino (Ceo DBWAY), Cristiano Nervegna (AD Deep Lab, aderente al sistema Confesercenti) e Dolores Ordonez (direttore di AnySolution).

Ma sabato sarà anche la giornata dei talk politici con gli assessori regionali al Turismo, Elvira Amata, e alle Attività Produttive, Edy Tamaio, intervistati rispettivamente dai giornalisti Antonio Giordano di Milano Finanza (ore 11:00) e Alfredo Pecoraro dell’Ansa (ore 17:30).

Domenica 12 novembre (ore 11:00) l’ultimo focus dal titolo “Property Management: strategie e tecniche della gestione integrata di patrimoni immobiliari” con Angela Pisciotta (Vice presidente Ance Palermo); Maurizio Giambalvo (Responsabile ricerca e sviluppo progetti speciali di Wonderful Italy); e Giuseppe Cacioppo (Sindaco di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento). Per tutta la mattinata, fino alle 13:30 sarà possibile visitare la mostra fotografica di Nino Bartuccio e gli stand di ExpoBte.

La BTE vede la partecipazione dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. Ha inoltre il patrocinio di Città metropolitana di Palermo; Comune di Palermo; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Palermo-Enna; Irfis FinSicilia; Gesap. Partner tecnici: OTIE e Pid, Punto impresa digitale. Info e aggiornamenti su https://borsaturismoextralberghiero.it/

Com. Stam. + foto