Villa Filippina – Carlo Di Vita – “Il piccolo Shakespeare”

Il regista palermitano e figlio d’arte porta a villa Filippina a Palermo il suo spettacolo il 16 e 23 marzo Il mondo dell’arte e della cultura è arricchito da innumerevoli talenti che, con passione e dedizione, ci regalano esperienze indimenticabili.

Carlo Di Vita è uno di questi. Figlio di Charlie di Vita, tra i fondatori della band Tamuna, il giovane regista non si è voluto distaccare dal mondo dell’arte e porterà in scena il 16 e 23 febbraio alle 11,30 al Planetario di Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo “Il piccolo Shakespeare”, lavoro incentrato sulla possibilità che in realtà William Shakespeare fosse siciliano e non il più alto esponente della letteratura Britannica.

Carlo Di Vita è contemporaneamente regista e attore in scena di questa opera, l’ennesima in cui riesce a coordinare numerose forme d’arte tra loro, in un’unica armoniosa espressione. La sua capacità di trasmettere emozioni autentiche e di far riflettere su temi universali è un elemento centrale della sua arte.

L’ingresso costa 10 euro. I biglietti si possono acquistare: Sul posto, oppure telefonando al numero 391 306 4887.

Com. Stam. + foto