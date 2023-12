Villa Margherita, laghetto nuovamente illuminato e funzionante

Ancora lavori in corso presso la Villa Margherita di Trapani. In particolare, il laghetto è stato rimesso in funzione e ora appare nettamente più pulito e senza melma stagnante.

In precedenza, il Comune di Trapani, insieme al Servizio Generale di Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’ASP di Trapani e al personale dell’Associazione OIPA Delegazione di Trapani, aveva avviato le operazioni di recupero degli animali presenti nella villa, trasferendoli presso una fattoria didattica a Buseto Palizzolo.

«Finalmente si può scorgere il fondale del laghetto – affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore alle ville e giardini Emanuele Barbara -. Abbiamo quasi completato lo spostamento degli animali: rimane soltanto un’anatra da trasferire nella fattoria didattica e: ora il laghetto è in buone condizioni. Stiamo lavorando per renderlo ancora più bello. Allo stesso tempo, qui alla Villa Margherita, abbiamo ultimando la sistemazione di diverse aiuole ed altre ancora sono prossime ad essere rimesse a nuovo. Inoltre, abbiamo in mente un progetto interessante per dare una giusta collocazione anche a un pezzo di storia della città di Trapani, ossia ciò che rimane del teatro Garibaldi. All’interno della villa sono presenti alcuni capitelli e dei pezzi delle storiche colonne del teatro. Stiamo valutando il da farsi». In fase di valutazione anche il futuro riutilizzo dell’ex bar mentre sono già stati finanziati ed appaltati i lavori per riaprire l’ex asilo liberty.

