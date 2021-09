Si è svolta a Villa Niscemi – Palermo l’Assemblea Regionale di Ali- Autonomie Locali Sicilia , Associazione di Enti Locali presieduta a livello nazionale dal Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che vuole essere il punto di riferimento di tutti gli amministratori locali progressisti, riformisti che credono in un nuovo modello di sviluppo sostenibile per i loro territori, nella dignità del ruolo di amministratore locale, la casa di quanti vedono nel Mezzogiorno un’occasione di rilancio di obiettivi di sviluppo e di affermazione della legalità, in quanti credono che sia necessario una riforma del Testo unico degli EE.LL.

Dopo la relazione introduttiva del Presidente Regionale e Sindaco di S.Stefano Quisquina Francesco Cacciatore ed il saluto istituzionale dei rappresentanti di ANCI ASAEL, del capogruppo del PD all’Ars On.G.Lupo e dell’Assessore Cettina Martorana in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Palermo , sono intervenuti diversi amministratori locali che hanno fatto emergere in modo univoco la situazione drammatica che stanno attraversando i comuni ormai al collasso amministrativo e finanziario , il richiamo a tenere alta l’attenzione sull’emergenza pandemica, l’urgenza di avere nuove competenze e nuova freschezza negli organici.

Sburocratizzare, velocizzare e semplificare sono le parole d’ordine dell’associazione Ali per superare il sistema farraginoso dei bandi , per non perdere l’occasione del Pnrr, per questo fondamentale diventa l’inserimento dell’associazionismo comunale nella cabina di regia regionale per la spesa dei fondi.

Com. Stam.