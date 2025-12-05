Villabate – 21enne in manette per possesso di droga e funghi allucinogeni

I Carabinieri della Stazione di Villabate nel corso di un servizio di controllo del territorio unitamente al personale dei Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato, in flagranza di reato un 21enne noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività di pattugliamento, i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’indagato e, considerato la conoscenza del 21enne con precedenti specifici in materia di droga, hanno reputato opportuno effettuare una perquisizione domiciliare.

Il fiuto del pastore tedesco Nadia, ha consentito di ritrovare all’interno dell’appartamento, nella immediata disponibilità del ragazzo, quattro funghi allucinogeni noti come “Illusion Weaver 3.0”, rinvenuti dentro la credenza del soggiorno; sette dosi di hashish occultate in un buco creato nel divano e un’altra dose, all’interno di una intercapedine della finestra utilizzata dal giovane per la cessione della droga. Infine un panetto di hashish con un peso superiore a 50 grammi, è stato individuato nella tettoia nascosto tra una cisterna d’acqua e il muro perimetrale.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che, ha applicato nuovamente al 21enne la misura degli arresti domiciliari.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio per le Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

L’intervento conferma l’impegno quotidiano e continuativo dei militari nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, un’azione di prevenzione e repressione che, anche con interventi mirati e costanti, ha lo scopo di ridurre la presenza della microcriminalità e restituire maggiore sicurezza alla comunità.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.