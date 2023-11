Villorba Corse al cardiopalma nelle World Finals Lamborghini a Vallelunga

Nell’ultimo round stagionale il team trevigiano sfiora il podio sfumato a tre curve dal traguardo quando la Huracan ST Evo2 affidata ai francesi Blanchemain e Pla è stata colpita da un’auto rivale poi penalizzata. Centrato comunque l’en-plein di top-10: “Il 2024 sarà ideale per crescere ancora”

Treviso. E’ stato all’insegna della competitività il weekend della Scuderia Villorba Corse nelle World Finals disputate lo scorso weekend sull’Autodromo di Vallelunga a conclusione della lunga stagione del Lamborghini Super Trofeo Europa, Nord America e Asia. Con tutto il parterre più prestigioso delle tre serie monomarca presente sul circuito romano, hanno lottato fino all’ultimo ai vertici della categoria Pro-Am la squadra trevigiana e la Huracan ST Evo2 numero 92 affidata all’equipaggio formato da Michael Blanchemain e Jim Pla, capaci di sfiorare il podio nella prima gara delle finali.

I due francesi sono rimasti costantemente nel gruppo di testa, poi, proprio nel finale, il podio è clamorosamente sfumato quando a tre curve dal traguardo la loro vettura è stata colpita da un’auto rivale, poi penalizzata per l’irregolarità sportiva. In quel momento Blanchemain, alternatosi al volante con Pla dopo il cambio pilota di metà gara, occupava la seconda posizione ed è precipitato al settimo posto, piazzamento con il quale ha tagliato il traguardo. La costanza del team diretto da Raimondo Amadio non è venuta meno neppure in gara 2 delle finali, quando i due driver francesi hanno concluso in nona posizione ribadendo la loro solida presenza in top-10. Con le due corse mondiali, alle quali si aggiungono le 12 disputate nel Lamborghini Super Trofeo Europa, infatti, diventano 14 su 14 gli arrivi a punti ottenuti nel corso del 2023, annata che per Villorba Corse ha rappresentato la prima stagione nel monomarca della Casa del Toro.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara al termine delle World Finals: “Peccato per il podio sfumato in gara 1 a causa di un equipaggio rivale, sarebbe stata la meritata ciliegina su queste World Finals che hanno chiuso la stagione Lamborghini. Siamo stati protagonisti in un’ottica di progressione per la quale siamo al lavoro nel concreto in vista del 2024. Quest’anno abbiamo dimostrato di essere davvero un pacchetto competitivo. Per noi il Super Trofeo è stata una novità positiva e ci ha visto prendere le misure con una serie molto interessante e in piena crescita. Il calendario che ci attende il prossimo anno, con i primi tre appuntamenti nel contesto del Mondiale Endurance, per noi sarà l’ambito ideale per crescere in quantità e performance”.

Com. Stam. + foto