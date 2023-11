Villorba Corse al gran finale del Lamborghini Super Trofeo a Vallelunga

Da questo fine settimana il via al doppio appuntamento conclusivo della serie europea che il team trevigiano affronta con l’equipaggio formato dai francesi Blanchemain e Pla sulla Huracan ST Evo2.

Poi nel weekend successivo sfida mondiale nelle World Finals. Le prime due gare domenica 12 alle ore 10.55 e alle 14.45 in diretta televisiva su SkySport Arena e sul sito ufficiale del monomarca

Treviso. Arriva il primo, “lunghissimo” impegno in Italia per la Scuderia Villorba Corse nel Lamborghini Super Trofeo Europa. L’appuntamento è all’Autodromo di Vallelunga per il quinto round stagionale in programma nel weekend del 12 novembre, ma l’impegno proseguirà sempre sul circuito romano anche nella settimana successiva per il sesto e ultimo round 2023 e nel weekend del 19 novembre per le World Finals con in pista anche i protagonisti delle serie Nord America e Asia. Una lunga serie di sfide attende dunque il team trevigiano diretto da Raimondo Amadio, che torna a schierare la Lamborghini Huracan ST Evo2 numero 92 affidata all’equipaggio formato da Michael Blanchemain e Jim Pla. I due compagni di squadra francesi sono iscritti nell’agguerrita classe Pro-Am, dove al momento in campionato occupano la top-10, grazie a una pole position e a quella costanza di rendimento che gli ha permesso di concludere a punti in tutte le otto gare precedenti disputate a Le Castellet, Spa, Nurburgring e Valencia.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara nel pre-Vallelunga: “Ci aspettano otto giorni davvero impegnativi. Tra campionato e Finals si chiude la stagione 2023, la prima per Villorba Corse nella serie. Un’annata dal bilancio positivo per noi, abbiamo mosso i primi passi e costruito il progetto, che proseguirà nei prossimi anni con novità importanti che ufficializzeremo a breve e che ci vedranno protagonisti di un consolidamento e di un aumento della presenza del team. Durante il 2023 abbiamo dimostrato di avere degli ottimi spunti di performance. Abbiamo solo un piccolo credito con la fortuna, anche se Villorba Corse nella fortuna crede poco e preferisce guardare al duro lavoro. In queste ultime gare sono attese tantissime vetture al via, sarà un grande show, un’edizione importante che concluderà nel migliore dei modi un campionato molto spettacolare e ben organizzato da Lamborghini. Felici come Villorba Corse di esserne parte e ancora di più di crescere al suo interno in futuro”.

Per quanto riguarda Villorba Corse, il quinto round del Lamborghini Super Trofeo Europa scatta sabato mattina con le prove libere. A partire dalle 14.00 sono poi in programma le qualifiche (due turni di 20 minuti ciascuno. Domenica 12 novembre gara 1 prende il via alle 10.55, mentre gara 2 scatta alle 14.45. Sulla distanza di 50 minuti, entrambe saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in live streaming sul sito ufficiale www.lamborghini.com/motorsport/super-trofeo/europe .

Lamborghini Super Trofeo Europe: 4 giugno: Le Castellet; 1° luglio: Spa; 30 luglio: Nurburgring; 17 settembre: Valencia; 12 novembre Vallelunga; 17 novembre Vallelunga.

