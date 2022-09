Villorba Corse brilla sul primo podio 2022 in Carrera Cup a Vallelunga

Grande prova della scuderia veneta con il talento pugliese Strignano al volante della 911 GT3 Cup by Centro Porsche Treviso: dopo il sesto posto di gara 1 arriva il secondo in una gara 2 mozzafiato celebrata con lo champagne finale: “Un risultato fantastico che vale tanto per tutta la squadra”

Treviso. E’ un rientro alla grande dopo la pausa estiva quello che ha visto la Scuderia Villorba Corse centrare il primo podio stagionale nella Porsche Carrera Cup Italia sull’Autodromo di Vallelunga. Davvero competitive per l’intero weekend le performance della squadra veneta diretta da Raimondo Amadio con il talento pugliese Benedetto “Benny” Strignano, che ha ben impressionato fin dalle prove libere al volante della 911 GT3 Cup da 510 cavalli schierata in partnership con il Centro Porsche Treviso con la quale è alla prima annata di competizioni. Autentica scommessa di Villorba Corse, che lo ha portato dall’esordio nell’automobilismo fino al podio già lo scorso anno nell’ultimo round a Monza, il promettente driver classe 1998 di Barletta si è ripetuto a Vallelunga nella domenica del quarto appuntamento 2022, migliorando ulteriormente la posizione finale grazie al brillante secondo posto ottenuto in gara 2.

Sul circuito romano, Strignano era già stato ottimo protagonista al sabato in gara 1, quando dopo alcuni sorpassi era andato a caccia dei primi, concludendo sesto. Il giorno seguente la bella impresa ottenuta con pneumatici usati al culmine di uno spettacolare duello fatto di sorpassi e controsorpassi con i rivali che lo pressavano alle spalle. Dopo la bandiera a scacchi il secondo posto è stato a lungo celebrato da pilota e squadra, che si sono pienamente rilanciati in campionato in vista del gran finale di stagione: due gli appuntamenti a ottobre proprio a Monza e al Mugello, dove lo scorso luglio il team fu già in lizza per le posizioni di vertice e nel monomarca di Porsche Italia ha già vinto in ben due occasioni nel 2020.

Il team principal Amadio dichiara alla luce di Vallelunga: “Questo è un podio che vale tanto per la squadra, soprattutto per tre motivi. E’ il primo per Villorba Corse con il Centro Porsche Treviso. Ci eravamo già andati vicini in un paio di occasioni ma ci era sfuggito. Poi è un podio ottenuto con Benny Strignano, che è un ‘prodotto’ interno: lo abbiamo cresciuto e stiamo continuando a crescere e gara dopo gara continua a migliorare, quindi è pure una scommessa personale vinta per me che ho puntato su di lui. Infine un podio a Roma per noi ha un significato particolare, sarebbe stato bello ottenerlo e ha un sapore molto dolce”.

“Benny” Stirgnano aggiunge: “Abbiamo disputato davvero un ottimo weekend e gara 2 è stata entusiasmante. Ho difeso il secondo posto da tutti gli attacchi, sono stato bravo a tener testa agli inseguitori, poi quando ho visto che mancavano un paio di giri mi son detto: ‘Ce l’abbiamo fatta!”. Lo avevamo sfiorato al Mugello ma un mio errore è costato caro, qui dovevamo farlo, per forza, ce l’abbiamo fatta e sono davvero contento anche per la mia famiglia, per chi mi supporta e per tutta Villorba Corse”.

Calendario Porsche CCI 2022: 8/5 Imola; 5/6 Misano; 17/7 Mugello; 18/9 Vallelunga; 9/10 Monza; 23/10 Mugello

