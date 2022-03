Villorba Corse irrompe nella Carrera Cup Italia

Il team veneto, plurititolato nelle corse GT, sarà per la prima volta direttamente impegnato nel prestigioso monomarca tricolore con un ambizioso programma di crescita condiviso con il Centro Porsche Treviso a partire dalla stagione 2022 e dalla nuova 911 GT3 Cup (modello 992): “Suggellata una partnership di grande sintonia, ora è il momento di scendere in pista”

Treviso. Villorba Corse compie un significativo balzo in avanti in ambito Porsche e da partner tecnico diventa realtà impegnata a 360 gradi nella Carrera Cup Italia: la scuderia coordinata da Raimondo Amadio ha deciso di impegnarsi direttamente nel prestigioso monomarca tricolore varando un ambizioso programma pluriennale di crescita condiviso con il Centro Porsche Treviso.

Il primo atto della partnership fra le due consolidate company trevigiane prevede la partecipazione alla Carrera Cup Italia 2022 schierando la nuova 911 GT3 Cup che, basata sul modello 992 e sempre più potente, sicura e tecnologica, proprio quest’anno è la grande novità della stagione. Dopo lo schieramento iniziale di una vettura, che scenderà in pista nelle prossime settimane, nei piani di Villorba Corse e del Centro Porsche Treviso c’è già il raddoppio dell’impegno entro la fine dell’anno, proprio a conferma delle ambizioni di sviluppo strutturato del progetto sportivo.

Tale progetto vedrà il team veneto e l’intero management superare il ruolo di partner tecnico portato avanti nelle scorse stagioni a sostegno dei programmi AB Racing e preferire di presentarsi in prima linea con il proprio nome e la blasonata tradizione in un panorama autorevole come quello delle corse Porsche. Oltre a conquistare la scena alla 24 Ore di Le Mans 2017, 2018 e 2019 e a essere protagonista in numerose serie internazionali, compresa l’European Le Mans Series, Villorba Corse ha vinto prestigiosi titoli Gran Turismo nell’International GT Open, nel Blancapin GT Series (l’attuale GT World Challenge) e nel Campionato Italiano GT.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Arriviamo da 4 stagioni nelle quali nel ruolo di consulenti tecnici abbiamo potuto apprezzare il mondo Porsche motorsport e le sue dinamiche davvero interessanti sotto il profilo dello spirito sportivo e della grande competenza tecnica. Con l’avvento della generazione 992 delle vetture, il ruolo ricoperto ci stava stretto e abbiamo deciso di scendere in campo mettendoci faccia e nome. La possibilità di lavorare fianco a fianco con il Centro Porsche Treviso, realtà vicina e perfettamente allineata alle nostre vedute, non ha fatto altro che spingere ancor di più verso la nascita di questo progetto tecnico che in un orizzonte di medio periodo diventerà una struttura di riferimento nella Carrera Cup. Non vediamo l’ora di scendere nuovamente in pista”.

La Carrera Cup Italia 2022 si aprirà ufficialmente con i test collettivi del 13 aprile a Monza. La serie prevede sei round (ciascuno con due gare da 28 minuti + 1 giro) a partire dal 7-8 maggio a Imola per concludersi il 9 ottobre a Monza dopo aver visitato anche i circuiti di Misano, Mugello, Vallelunga e Porsche Experience Center Franciacorta (nel contesto del Porsche Festival). Tutto il campionato sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su Cielo e in live streaming su www.carreracupitalia.it .

Calendario Porsche CCI 2022: 13/4 Monza (official test); 8/5 Imola; 5/6 Misano; 17/7 Mugello; 18/9 Vallelunga; 2/10 PEC Franciacorta; 9/10 Monza

