Villorba Corse pronta per il clou di Vallelunga in Carrera Cup Italia

Effettuati i test e le prove libere, il team veneto e il Centro Porsche Treviso confermano i giovani rookie Giacon e Pujatti e il gentleman driver Chirigut sulle tre 911 GT3 Cup al via e attendono ora i verdetti di qualifiche e delle due gare, in programma sabato 21 settembre alle 16.40 e domenica 22 alle 11.30, entrambe in diretta e on demand su Dazn e in live streaming su www.carreracupitalia.it

Treviso. Il dado è tratto e per la Scuderia Villorba Corse arriva in pista sabato 21 e domenica 22 settembre il clou del quinto round della Porsche Carrera Cup Italia, di scena sull’Autodromo di Vallelunga. Dopo quanto di buono messo in mostra nel precedente appuntamento di Imola due settimane fa, il team veneto ha ripreso le sfide del monomarca tricolore partecipando giovedì (ieri) al test pre-weekend e alle prove libere odierne (venerdì) che hanno inaugurato l’attesissimo appuntamento sul circuito romano. Sempre in stretta partnership con il Centro Porsche Treviso, la squadra diretta da Raimondo Amadio è al lavoro sulle tre Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli schierate al via.

Le prime due sono affidate alla giovanissima coppia di piloti che Villorba Corse sta portando all’esordio nel mondo delle corse GT per quanto riguarda il 21enne alfiere padovano Steven Giacon e all’esordio assoluto nell’automobilismo per il 16enne driver pordenonese Nicholas Pujatti, che nel precedente appuntamento di Imola è stato fra l’altro tra i grandi protagonisti di gara 1, concluso con il miglior risultato stagionale (sesto in rimonta al traguardo dopo una spettacolare serie di sorpassi anche nei confronti di rivali già titolati nell’ultra-competitivo monomarca di Porsche Italia). La terza vettura “targata” dal Centro Porsche Treviso è invece nelle mani di Horia-Traian Chirigut, il gentleman driver romeno iscritto in Michelin Cup, categoria nella quale a Imola ha centrato il suo primo podio.

Concluse le prove e il lavoro di preparazione, sabato 21 settembre il clou del weekend sarà inaugurato dalle qualifiche in programma alle 9.45. Nel pomeriggio, sempre sabato gara 1 andrà in scena alle 16.40, mentre domenica 22 settembre il via di gara 2 è fissato alle 11.30. Entrambe saranno disponibili in diretta su Dazn anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio dichiara: “Siamo felici di essere qui a Vallelunga Abbiamo archiviato le prove libere con qualche naturale complicanza di gioventù per i nostri esordienti, nel senso che per loro nei test della settimana scorsa il meteo ha pesantemente condizionato il fatto di poter macinare chilometri su un tracciato comunque nuovo. La squadra è serena, si lavora come sempre al meglio sulla risoluzione di tutti gli eventuali punti critici per ripresentarsi nelle condizioni ideali in qualifica e poi nelle due gare in un fine settimana comunque importante per i nostri ragazzi, che possono continuare a immagazzinare quell’esperienza che a ogni tappa gli tornerà sempre più utile”.

Calendario Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

SVC Chirigut action libere Porsche Vallelunga pcci2024

SVC Pujatti action libere Porsche Vallelunga pcci2024