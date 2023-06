Villorba Corse riprende la via della Carrera Cup a Vallelunga

Il team veneto si ripresenta al via del prestigioso monomarca e sul circuito romano affronta il secondo round stagionale con le due 911 GT3 Cup by Centro Porsche Treviso affidate al padovano Agostini, reduce dall’ottimo podio nell’apertura di Misano, e al pugliese Strignano, a caccia di rivincite. Gara 1 sabato alle 16.40 e gara 2 domenica alle 12.10 in diretta sui canali Sky Sport e Cielo

Treviso. Secondo round della Porsche Carrera Cup Italia per la Scuderia Villorba Corse, che il 9-11 giugno torna in pista sull’Autodromo di Vallelunga ripresentandosi al via con le due 911 GT3 Cup condivise in partnership con il Centro Porsche Treviso. La squadra diretta da Raimondo Amadio sente particolarmente l’appuntamento capitolino, molto importante per il prosieguo del campionato e che arriva dopo il prezioso podio ottenuto in gara 2 nel round d’apertura disputato al Misano World Circuit. Autore di quel terzo posto è Riccardo Agostini, che questo weekend sul circuito romano cercherà risposte e conferme anche in ottica classifica assoluta, lui che, padovano classe 1994, il titolo della Carrera Cup lo ha già vinto nel 2015 e quest’anno è al rientro nel prestigioso e agguerritissimo monomarca.

Sull’altra 911 GT3 Cup da 510 cavalli tornerà ad accomodarsi Benedetto Strignano. Il driver di Barletta classe 1998 andrà invece a caccia della rivincita dopo la sfortunata prova d’esordio, che lo ha visto concludere a punti in gara 1 prima di doversi arrendere in gara 2 per uno stop forzato causato da un contatto causato da un rivale poco dopo la partenza. Il secondo atto stagionale si apre venerdì mattina con 4 ore di test pre-gara, seguite nel pomeriggio da un turno di prove libere. Sabato mattina le qualifiche, quindi il clou delle due corse da 30 minuti + 1 giro: gara 1 sabato alle 16.40 in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre gara 2 domenica alle 12.10 live sia su Sky Sport Arena sia in chiaro su Cielo (canale 26 digitale terrestre). Entrambe saranno trasmesse anche in diretta web in HD su www.carreracupitalia.it.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Tutta Villorba Corse sta scalpitando in vista di questo appuntamento. E’ passato un mese da Misano, abbiamo avuto il tempo di mettere a punto alcuni particolare e di ragionare su quanto ha funzionato e quanto ha funzionato meno nella trasferta romagnola. Sono sicuro che a Vallelunga faremo bene e ci teniamo particolarmente, sperando in un po’ più di fortuna per Benny e di confermare quanto di buono fatto vedere da Riccardo già nella gara d’apertura. Vedo i ragazzi molto motivati, abbiamo anche l’opportunità di avere il test pre-gara venerdì mattina, quindi il tempo per scendere in pista e mettere a punto le ultime cose così da essere super pronti già dalle libere del pomeriggio e poi via via con il programma del weekend”.

Porsche CCI 2023: 6-7 maggio Misano; 10-11 giugno Vallelunga; 8-9 luglio Mugello; 16-17 settembre Monza; 7-8 ottobre Misano; 28-29 ottobre Imola.

SVC Strignano action Porsche Misano 2023

SVC Agostini podium Porsche Misano 2023