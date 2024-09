Villorba Corse tra i successi Porsche di Imola e il GT Open in Austria

Dopo la pausa estiva la scuderia veneta è tornata in pista a pieni giri e ripreso in Carrera Cup Italia con un ottimo Pujatti e un Chirigut da podio al volante delle 911 GT3 Cup targate Centro Porsche Treviso.

Il prossimo weekend si torna invece in azione al Red Bull Ring per il sesto appuntamento della serie internazionale con schierati Blanchemain e il rientrante Lomko sulla Mercedes AMG GT3

Treviso. E’ una ripresa post-pausa estiva immediatamente intensa per la Scuderia Villorba Corse nel panorama italiano e in quello internazionale del motorsport. Il team veneto diretto da Raimondo Amadio è tornato in pista lo scorso weekend a Imola per disputare la quarta tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia, fra l’altro centrando i migliori risultati della stagione e salendo anche sul podio, mentre il prossimo fine settimana (13-15 settembre) riaccende i motori anche l’International GT Open, che fa visita al Red Bull Ring per il sesto appuntamento stagionale.

Porsche CCI. Il miglior weekend finora della stagione Porsche, Villorba Corse lo disputa il 7-8 settembre a Monza. Tutte le tre Porsche 911 GT3 Cup schierate in partnership con il Centro Porsche Treviso mostrano elevata competitività e soltanto una serie di episodi avversi mettono fuori dai giochi l’incolpevole Steven Giacon, costretto allo stop in entrambe le corse disputate. Decisamente meglio rispetto al 21enne rookie padovano va all’altro esordiente del vivaio Villorba, Nicholas Pujatti, che a soli 16 anni è alla prima stagione in assoluto nell’automobilismo. Il giovanissimo alfiere pordenonese ha coronato una già brillante qualifica con una splendida gara 1, nella quale è protagonista in rimonta tra sorpassi e controsorpassi da veterano. Al traguardo, gestendo al meglio anche tre periodi di safety car oltre che rivali ben più esperti, Pujatti conclude sesto, miglior risultato stagionale, e quindi anche in carriera, finora per lui. Anche in gara 2, corsa sotto alla pioggia, il più giovane portacolori di Villorba Corse si difende alla grande e solo un imprevisto non gli consente di entrare in zona punti. La terza 911 GT3 Cup del team è infine schierata con Horia-Traian Chirigut in Michelin Cup, la categoria riservata ai semi-professionisti. Il pilota romeno è autore anche lui del miglior weekend 2024 e sabato in gara 1 sale addirittura sul podio, il primo per lui, grazie a un convincente terzo posto in rimonta. Nella bagnata gara 2, Chirigut completa poi un weekend ad alto ritmo con una preziosissima top-5 che ne conferma la competitività in ogni condizione affrontata.

GT Open. Archiviata Imola, ora si profila un nuovo impegno nell’International GT Open per la squadra trevigiana, già approdata in Austria per affrontare il sesto degli otto round 2024 sul veloce circuito del Red Bull Ring. Alla ripresa della serie il team torna a schierare la Mercedes AMG GT3 iscritta nella classe Pro-Am con Michael Blanchemain. Come già in occasione della tappa tedesca dello scorso maggio (conclusa con due top-10 all’attivo), il bravo gentleman driver francese non sarà affiancato dall’abituale compagno di equipaggio e connazionale Jim Pla, perché ad alternarsi con lui in abitacolo sarà Vladislav Lomko, giovane driver classe 2004 con passaporto di Grenada che in Austria segnerà la sua seconda presenza con Villorba Corse.

Al Red Bull Ring il weekend prende il via venerdì 13 settembre con due sessioni di prove libere (ore 10.41 e ore 15.21). Sabato qualifica 1 si disputa alle 09.50 e gara 1 alle 14.20 (70 minuti). Domenica l’azione in pista si completa con qualifica 2 alle 9.15 e gara 2 alle 13.15 (60 minuti). Prove ufficiali e gare saranno tutte trasmesse in diretta sui canali web del GT Open.

Il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio dichiara: “Peccato a Imola per la gara 2 bagnata in Carrera Cup, ma in gara 1 Pujatti è stato autore di una prestazione davvero positiva, ne siamo felici e ha dimostrato il potenziale che può avere con un po’ di esperienza. Dispiace per Giacon, che già sabato avrebbe potuto concludere una grande qualifica e poi purtroppo non è riuscito a concretizzare il weekend, non per colpe sue, è stato sfortunatissimo. Quanto vissuto a Imola sarà comunque motivo di ulteriore concentrazione per la prossima tappa a Vallelunga. Nel weekend in arrivo, invece, riparte anche il GT Open, che inaugura il rush di fine anno. In squadra al fianco di Blanchemain torna Lomko, che già aveva fatto vedere buone cose con noi a Hockenheim, fattore che ci permette di iniziare il lavoro con fiducia”.

Calendario Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

SVC Giacon action Porsche Imola2 pcci2024

SVC Pujatti action Porsche Imola2 pcci2024