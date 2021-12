Vincenzo Capua il nuovo singolo “Polvere”

“Polvere” è il nuovo singolo del noto cantautore romano Vincenzo Capua (etichetta Nazionale Italiana Cantanti).

Ha partecipato al Festival di Castrocaro su Rai 1, è stato ospite di EdicolaFiore di Rosario Fiorello, la sua “E ci sei tu” è entrata nella compilation nazionale Hit Mania Estate, ha partecipato alla trasmissione “L’anno che verrà” del Capodanno di Rai 1

“Polvere” è una canzone piena di vita reale, che racconta gli alti e bassi costanti che vive una storia d’amore.

C’è la malinconia che prende il sopravvento quando le cose non funzionano.

C’è la rabbia che nasce quando non ci si riesce a capire.

Ci sono la voglia e la speranza di farsi accettare dall’altro nonostante i difetti, le incomprensioni e gli eccessi.

La ricerca di un delicato equilibrio da trovare tra le nostre imperfezioni.

Vincenzo ci racconta: “A volte tendiamo ad esasperare i problemi della nostra vita, facendoli diventare come dei mostri giganti ed insuperabili, quando poi in realtà, se fossimo in grado di affrontare le cose nel modo giusto, capiremmo che i nostri problemi sono in realtà piccoli ed insignificanti come la Polvere. Sta solo a noi capire come farlo“.

Il brano, prodotto da Davide Gobello (copertina di Daniela Boccadoro), è disponibile dal 19 novembre in tutti i digital store e farà parte di un album di inediti dalle sonorità tendenti al nuovo indie-pop.

Molto apprezzato per le esibizioni live con la sua chitarra, ha aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Nek, Niccolò Fabi, suonando in lungo e in largo per la penisola anche in concerti personali.

Ha diversi singoli all’attivo e numerose collaborazioni e da qualche anno fa parte della Nazionale Italiana Cantanti .

Com. Stam.

Videoclip POLVERE (regia di Gianluca Di Bella):