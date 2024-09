VINCENZO MOLLICA – FARO D’INTEGRITÀ

«Come fai a farti voler bene da tutti i personaggi che intervisti?».

«Io voglio bene a loro, e loro lo percepiscono.» Questa è la risposta di Vincenzo Mollica durante una recente intervista, rilasciata in occasione dell’undicesima edizione de “Il Tempo delle Donne“.

Nel corso della sua lunga carriera in Rai, il giornalista ha avuto l’opportunità di incontrare grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, con alcuni dei quali ha sviluppato rapporti autentici e duraturi. La sua professionalità e il suo approccio umano gli hanno permesso di creare un clima di fiducia e rispetto reciproco.

GIORNALISTA CARISMATICO

Attualmente in pensione, Mollica affronta la difficile convivenza con il morbo di Parkinson, che ha avuto un impatto significativo sulla sua salute, inclusa la perdita parziale della vista. Nonostante le sfide che la vita gli ha imposto, non ha mai perso il suo carisma e il suo innato buon umore, dimostrando una straordinaria resilienza e un atteggiamento positivo che ha ispirato molti. Il percorso professionale del giornalista è stato caratterizzato dalla sua instancabile ricerca della verità, anche di fronte a ostacoli e difficoltà. Ha sempre dimostrato una forte determinazione nell’affrontare questioni complesse e delicate. Mollica ha mantenuto un’integrità incrollabile, rifiutando di sacrificare i suoi principi per il sensazionalismo o il profitto personale.

CULTURA E PASSIONE

Oltre al suo lavoro di giornalista, si è distinto per il suo stile elegante e appassionato, in particolare nel raccontare il mondo dello spettacolo e della cultura. Pur non essendosi occupato di battaglie per questioni globali, ha incarnato un giornalismo etico e profondamente umano, mantenendo sempre alta la qualità del suo lavoro. La sua dedizione ha contribuito a fare del giornalismo culturale una componente fondamentale della televisione italiana. La carriera professionale di Vincenzo Mollica è una testimonianza del potere del giornalismo di apportare trasformazioni culturali. La sua dedizione, curiosità e passione, lo rendono un vero modello per aspiranti giornalisti e studenti laureati. Seguendo le sue orme, possiamo lavorare per sostenere gli standard più elevati della nostra professione e garantire che le storie che contano di più siano raccontate con la cura, la sfumatura e l’impatto che meritano.

Vincenzo Mollica: un pilastro di integrità giornalistica, la cui umiltà ed incrollabile sorriso lo hanno reso un faro nel settore.

Testo, foto e video di Giorgia Pellegrini