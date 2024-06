Prestigioso riconoscimento al “Guerra e Pace” prodotto dall’enologo Vito Oddo – La medaglia d’oro al “Concorso enologico internazionale Vermentino”, tenuto a Cagliari la scorsa settimana, è stata assegnata al vermentino 2022 prodotto dall’azienda trapanese dell’enologo Vito Oddo, tra circa trecento campioni provenienti da Italia, Francia, Australia, Usa, Sudafrica, Cile, Brasile.

«Il nostro “Guerra e Pace” è stato inserito tra i migliori campioni partecipanti a questa terza edizione del concorso internazionale di settore, aggiudicandosi infine la medaglia d’oro» racconta soddisfatto Vito Oddo (nella foto, con la compagna Monica Rossitto nel vitigno del vermentino), ricordando che «lo stesso vino è stato premiato con la medaglia d’oro al campionato nazionale tenuto lo scorso anno a Diano Castello, in Liguria, e adesso riceve un riconoscimento di rilevanza internazionale, sbaragliando centinaia di concorrenti».

È un ulteriore successo per Vito Oddo, che ha creduto e investito nel vermentino in terra trapanese fondando circa nove anni fa una propria azienda vinicola, tanto da diventare un punto di riferimento per il vermentino.

«Il vermentino ci ha fatti apprezzare anche a livello locale, perché siamo stati noi a lanciarlo a Trapani e quindi siamo identificati soprattutto per questo tipo di vino; lo si nota – racconta Oddo – da alcuni ristoranti che ci contattano, ma anche dai clienti che visitano la cantina e il punto vendita nel quartiere di Villa Rosina. Nel vitigno del vermentino ho investito tante energie, perché ci ho creduto fin da subito, – conclude l’enologo trapanese – e sta dando belle soddisfazioni, fino a quest’ultimo premio di livello mondiale».

