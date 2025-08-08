Viola gli arresti domiciliari: arrestato dai Carabinieri un 39enne

Catania. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, l’azione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania ha portato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, all’arresto di un uomo e alla denuncia di un altro, entrambi di 39 anni.

In particolare, l’arresto è scaturito a seguito dell’attivazione da parte della Centrale Operativa che ha segnalato alla pattuglia l’allarme di evasione, partito dal braccialetto elettronico applicato a un detenuto ai domiciliari nel quartiere di Monte Po. L’equipaggio di una Gazzella, giunto rapidamente nella zona di interesse, ha notato l’uomo, già conosciuto dai militari, che, a circa 200 metri dall’abitazione, si affrettava a rientrare a piedi verso casa. È stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza. Una volta identificato compiutamente, ha riferito ai Carabinieri di essersi allontanato per acquistare delle sigarette. Tuttavia, ritenendo ingiustificata l’uscita, peraltro durata oltre 40 minuti, i militari lo hanno arrestato, per il reato di “evasione” e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Catania che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto, disponendo nuovamente la misura degli arresti domiciliari, in relazione a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia.

Nel corso dello stesso servizio, sempre nel centro urbano, i Carabinieri hanno proceduto a un controllo alla circolazione stradale, durante il quale hanno fermato un centauro a bordo del suo motoveicolo. L’uomo, un pregiudicato catanese, è risultato privo di patente di guida, mai conseguita. Inoltre, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, e avendo commesso la stessa violazione nel biennio di riferimento, è stato denunciato per “guida senza patente poiché mai conseguita”.

A corollario dell’attività, le Gazzelle dell’Arma hanno identificato 73 persone e controllato 42 veicoli. Sono stati sanzionati 16 conducenti per violazioni al Codice della Strada, con multe per un ammontare complessivo di 14.000 euro e la decurtazione di 51 punti patente.