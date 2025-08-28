Viola le prescrizioni imposte, arrestato dai Carabinieri

Latina (LT): Nel pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Latina (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’ Appello di Roma, in sostituzione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto.
Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle comunicazioni delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato, prontamente documentate e segnalate all’ Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri della Stazione di Latina.
Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.