Viola le prescrizioni imposte, arrestato dai Carabinieri

Aprilia (LT): Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione all’ ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari, in aggravamento della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle comunicazioni delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato, che era stato arrestato lo scorso 22 e 25 agosto da parte dei Carabinieri di Aprilia, per il reato di evasione.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.