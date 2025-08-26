Viola le prescrizioni imposte, arrestato dai Carabinieri

Fondi (LT): Nella mattinata di domenica, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 77 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, in aggravamento della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle comunicazioni delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato, che era stato arrestato sia nel mese di giugno che lo scorso 20 agosto da parte della Tenenza di Fondi, per il reato di evasione.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva