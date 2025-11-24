Vìola le prescrizioni imposte con l’obbligo di presentazione alla P.G. I Carabinieri lo arrestano
Aprilia (LT): Nella giornata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Campoverde (LT) hanno tratto in arresto un uomo di 54 anni residente ad Aprilia (LT), già noto alle forze di polizia, in esecuzione alla misura degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di Appello di Roma – Quarta Sezione Penale, in aggravamento della meno afflittiva misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. a cui l’uomo era sottoposto, dallo scorso mese di giugno per il reato resistenza a Pubblico Ufficiale commesso nello stesso mese nel predetto comune.
Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato, puntualmente documentate dal Comando Stazione procedente.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione