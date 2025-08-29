Violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate. Eseguita una o.c.c. nei confronti di sette persone

Tortoreto (TE) Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo,

su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette giovani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti residenti in Sant’Egidio alla Vibrata e incensurati, ritenuti responsabili – a vario titolo – dei reati di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa – pienamente condivisa dall’A.g. – condotta dalla Stazione Carabinieri di Tortoreto, consistita in escussioni testimoniali di vittime e testimoni, nonché nell’acquisizione dei filmati di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

Le indagini sono iniziate a seguito di una violenta aggressione, avvenuta intorno alle ore 02:30 del 12 luglio scorso, sul lungomare di Tortoreto, davanti ad uno stabilimento balneare del luogo.

In quell’occasione, i sette indagati – a seguito di un litigio per futili motivi – hanno aggredito un giovane di Alba Adriatica, 18enne e una coppia di giovani di Teramo, entrambi 20enni, coraggiosamente intervenuti in sua difesa, provocando lesioni comprese tra i 7 e i 30 giorni.

Nel corso dell’episodio, gli indagati avrebbero strappato la maglia della giovane donna di 20 anni, palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo della pattuglia dei Carabinieri.

L’operazione odierna conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella repressione di gravi episodi di violenza, che destano grave allarme sociale.